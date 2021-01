Olyan mértékben megváltozik a dunaszerdahelyi szabadidőpark, hogy rá se fogunk ismerni

Ezen a héten került az önkormányzat elé a sportcsarnok építésére és működtetésére létrehozott városi tulajdonú részvénytársaság, az Aréna Dsz beruházási szándéka megoldásának javaslata, tehát az építmény elhelyezkedésének terve, de a szabadidőpark revitalizációját érintő közbeszerzési eljárás elindításáról szóló határozat is, ami szervesen kapcsolódik az új sportcsarnok környezetének kialakítására.

Kezdjük az utóbbival, ami ugyancsak milliós értékű, de kisebb projekt. Már decemberben megírtuk, hogy a város idei költségvetésében 1,3 millió eurót különítettek el a szabadidőpark revitalizálására, arról azonban eddig szinte semmit nem lehett tudni, hogy ez pontosan mit jelent.

A Meeting Point munkacímet viselő projekt megvalósítására kiírandó közbeszerzés áfa nélkül is legalább 900 ezer eurós ráfordítást feltételez. A város 2019 májusában írt ki egy pályázatot a szabadidőpark optimális urbanisztikai és architektonikus megoldására, hogy a park megőrizze sportolási és rekreációs jellegét. A benyújtott ötlettervek alapján készült egy projektdokumentáció, mely már tartalmazza a betonfelületek, a mérnöki hálózatok és a zöld területek teljes revitalizálását. Az elektromos hálózat kialakításának becsült költsége 407 ezer euró, a víz- és szennyvízhálózaté pedig 220 ezer euró. A szabadidőpark kültéri megoldásaira tervezett összeg 720 ezer euró.

Az alábbi ábrán látható a tervezet, mely ITT elérhető nagyobb felbontásban is:

Maga a projekt egy kör alakú központi teret és az azt övező, koncentrikusan rácsatlakozó szinteket foglalja magába, a központba bevezető sugárutakkal, körsétánnyal és borutcával. További részleteket egyelőre nem tudni.

Hozzá kell tenni, hogy ez a megoldás a városi sportpályák és a meglévő sportcsarnok közti területet fedi le, a többi, a régi amfiteátrumé, illetve a közte és a stadion között húzódó, valamint az omladozó egykori sportcsarnok is magánkézben van.

Térjünk rá azonban az ennél is nagyobb projektre, az új sportcsarnokéra. 2019 őszén már írtunk arról, hogy a kormány számos szlovákiai sportlétesítmény felújításáról, modernizálásáról, illetve néhány új építéséről döntött. A kormányhatározat alapján összesen 11,75 millió eurót osztottak szét, ebből Dunaszerdahely 2 millió euróban részesült egy új sportcsarnok építésére.

Dunaszerdahely városa a támogatásért benyújtott dokumentumában hivatkozott arra, hogy a város gazdag sporthagyományokkal rendelkezik, és a labdarúgás mellett támogatja a női kézilabdát is a diákoktól a felnőtt korosztályig bezárólag. A város 2017-ben partneri szerződést kötött a Szlovák Kézilabda Szövetséggel és a városi kézilabdaklubbal, melynek részét képezte egy regionális kézilabda-akadémia létrehozása. Ennek egyik előzményeként pedig egyesítették a városban működő két klubot, az egyesített csapat pedig 2019-ben feljutott a legfelsőbb szintű, cseh-szlovák extraligába, amelynek aktuális idényében 12-ből az 5. pozíciót foglalja el.

A képviselő-testület 2019 őszén jóváhagyta, az év novemberében pedig létrejött az Aréna Dsz városi tulajdonú részvénytársaság, mely az új sportcsarnok építéséért és működtetéséért lesz felelős, és amelynek számlájára azóta meg is érkezett a kétmilliós állami támogatás. Elnöke a dunaszerdahelyi HC DAC kézilabdaklub elnöke, Horváth Zoltán városi képviselő lett, alelnöke pedig A. Szabó László alpolgármester. A felügyelő bizottságban Bachman László, Brunczvik Tünde és Nagy Krisztián városi képviselők foglalnak helyet.

Az önkormányzat első januári ülésén, melyen a beruházás megoldását tárgyalták, egészségügyi okokból nem tudott részt venni Horváth Zoltán, aki viszont egy levélben üzent a képviselőknek, illetve megköszönte a dotációt.

Emlékeztetett arra, hogy a kézilabdacsapat eredményei magukkal hozták a hazai és a magyarországi kézilabda szövetség figyelmét, az elmúlt időszakban pedig rengeteg külföldi szakmai látogatót, világhírű játékosokat és sportvezetőket fogadtak, „akik felmérve az infrastrukturális állapotunkat egyértelműen kijelentették, hogy amennyiben lehetőségünk nyílik rendezvény- és sportcsarnokot építeni, nincs ideálisabb variáció, mint a meglévő és a leendő szimbiózisban való összekapcsolása."

Tulajdonképpen az a városi szabadidőpark egyetlen olyan része, ahol fák is vannak, és ezek eltávolítása többek nemtetszését váltotta ki – nemcsak a képviselő-testületen belül, de a lakosok között is az egyik dunaszerdahelyi Facebook-fórumon.

Horváth Zoltán a képviselőknek elküldött hozzászólásában azonban rámutatott további érvekre is, melyek e verzió mellett szólnak.

A sportcsarnok elhelyezkedését illetően azonban felmerült egy második alternatíva is, egy helyi népszavazás elindítása arról, hogy a polgárok egyetértenek-e azzal, hogy a létesítmény oda kerülne. Az önkormányzati ülésen azonban már nem igazán állt senki e alternatíva mögé.

Ettől függetlenül az MKP-sok és ellenzékiek között is akadt, aki amiatt nem tudott teljes mellszélességgel kiállni a sportcsarnok elhelyezése mellett, mert azzal fákat kell eltávolítani, és tovább csökken a zöldövezet mérete.

Hasonlóképpen Hakszer Rolandhoz (független), aki a zöldövezet megóvása kapcsán felvetette képviselőtársa, Őri Rita egy korábbi ötletét, hogy az új sportcsarnokot a jégpálya helyén kellene felépíteni, a jégpályát pedig áthelyezni a jelenleg mellette lévő üres zöld területre.

Brunczvik Tünde (MKP) azonban ezt közlekedési szempontból tartotta kivitelezhetetlennek, emellett szerinte a jégpályáénál nagyobb területre van szükség.

Hakszer szerint azonban a költségek szempontjából is aggályos a sportcsarnok terve, mivel nem tudni, mennyibe fog kerülni pontosan a felépítése, majd a fenntartása.

A szintén független Antal Ágota erre úgy reagált, hogy a városnak ez nem fog pénzébe kerülni, mert a működtető az Aréna Dsz lesz.

Több képviselő is hangsúlyozta, hogy ugyan tényleg egy fás övezet szűnik meg a sportcsarnok miatt, de a szabadidőpark azon része ma nem is tekinthető igazán parknak. Beszéltek arról, hogy a fák egy részét át tudják ültetni máshova, amelyeket pedig nem, azok helyett újakat ültetnek.

A. Szabó László (MKP) pedig ehhez hozzáfűzte, egy olyan ligetet kell tervezni, ami a megszűnő zöld övezetet méltóképp helyettesíti.

Hodosy Szabolcs (MKP) arra emlékeztetett, hogy „olyan központ alakulhat ki, ami a foci tekintetében már létezik, emellett az új sportcsarnok több sportág számára is sokat jelenthet".

Dakó Sándor (független) megjegyezte, hogy a város fejlődése szempontjából ez egy nagyon fontos invesztíció. „Valami olyat rakunk le, ami már ott marad. Meg vagyok róla győződve, hogy ha megépül, megelőzi majd a korát” – húzta alá.

„Ez megoldja, hogy ne sárban, hanem kulturáltan járhassunk a vásárba” – fűzte hozzá Bachman László (független), aki egyébiránt a város szélén lévő gokart pályát szánná szabadidőparknak.

„Ez egy módja annak, hogy lehetőséget adjunk azoknak, akiknek vannak terveik a várossal kapcsolatban” – figyelmeztetett végül Antal Ágota is.

„Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy hosszú távon a kételkedők is be fogják látni, rájönnek arra, hogy nemcsak városunknak, Csallóköz fővárosának mindennapjaira, hanem szélesebb régiónk sport- és kulturális életére is meghatározó szereppel fog hatni a létesítmény” – állt Horváth Zoltán üzenetének zárásában.