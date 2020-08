Olyan súlyos a fehéroroszországi helyzet, hogy a pozsonyi belarusz nagykövet is a tüntetők mellé állt!

Igor Alexandrovič Leščeňa, Fehéroroszország pozsonyi nagykövete hazája első diplomáciai képviselőjeként szolidaritást vállalt a tüntetőkkel, akik a belarusz elnök, Aljakszandr Lukasenka hatalma és a vélhetően elcsalt választások ellen demonstrálnak.

Fotó: AP/TASR

"Szolidáris vagyok azokkal szemben, akik a belarusz városok utcáira vonultak és békésen tüntettek, hogy hallassák a hangjukat. Zhodzina város szülüötteként veletek vagyok - a BelAZ és a kovácsüzem munkásaival" - szögezte le.

Ivan Korčok (SaS) szlovák külügyminiszter a belarusz nagykövet kijelentése kapcsán azt üzente, hogy ez is csak azt igazolja, mennyire súlyos a helyzet Fehéroroszországban. "A szlovák diplomácia is értesült a belarusz nagykövet videójában tett alapvető fontosságú kijelentésekről. Amit mond, az alátámasztja a jelenlegi fehéroroszországi helyzetet érintő értékelésünket, ami olyan súlyos, hogy a belarusz diplomácia képviselője is nyilvánosan és kritikusan foglal állást róla. Ez egy szenior belarusz diplomata jelzése, aki ilyen bátor és egyértelmű módon biztosítja támogatásáról a polgártársait" - jegyezte meg.

Fehéroroszországban a választás óta minden nap az utcára vonulnak az emberek, tüntetéseket jelentettek Minszkből, Grodnóból, Bresztből és más városokból is. A hatóságok országszerte több ezer ember vettek őrizetbe, és két tüntető halálának a hírét erősítették meg.

(TASR/MTI/parameter)