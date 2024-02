„Olyan volt, mint akinek elment az esze” – Romana Tabák szerint Matovič képviselője szexuálisan zaklatta őt

Romana Tabák ugyan már nem parlamenti képviselő, de a közösségi oldalán még mindig szívesen hozzászól a politikai történésekhez. Az egyik legfrissebb bejegyzésében súlyos vádakkal illette Igor Matovič (Slovensko) pártjának egyik legismertebb tagját, Jozef Pročkót.

Romana Tabák és Jozef Proško (Fotó: TASR)

Tabák a követőinek lehetővé tette, hogy feltegyenek neki egy kérdést, egyikük pedig arról faggatta: igaz-e, hogy korábban Jozef Pročko zaklatta őt. A kérdező egy TikTok-videóra hivatkozott, amely Pročko és egy másik képviselő incidensét örökíti meg a parlamentben. A képviselő azzal szembesítette Pročkót, hogy a kormányhivatalban foglalkozott vele a koalíciós tanács, valamint olyan megjegyzéseket tett Romana Tabáknak, hogy „gusztusos combjai” vannak. A videóban Pročko erre felháborodottan reagál, majd távozik.

Tabák nem tagadta meg a válaszadást a követőjének, sőt, részletesen leírta, hogy mi történt és hogyan érezte magát.

„2021-ben, a Bôrik parkolójában, amikor épp hazafelé tartottam, megkérdezte, hogy hogyan szeretem. Mert, hogy biztosan szeretek szexelni. Illetve megjegyezte, hogy milyen gusztusos combjaim vannak. Úgy közeledett felém, mint akinek elment az esze. Úgy bűzlött, hogy rosszul lettem tőle”

– írta Tabák, aki szerint az esettel a kormányhivatalban is foglalkoztak. Azt mondták neki, hogy Pročko ismert erről az oldaláról, és nem először került problémába emiatt. Tabák neveket nem akart említeni, mivel szerinte az érintettek úgyis letagadnák. A parlamentben viszont állítása szerint több kollégájával is beszélt és sokan tudnak róla. Tabák a bejegyzésében azt is hozzátette, hogy Pročko elnézést kért tőle, ennek ellenére úgy véli, hogy nincs keresnivalója a politikában.

A kényes témára maga Pročko is reagált a közösségi oldalán.

„Nem igaz, egy dolgot viszont beismerek. Az egyik ülés során a sok konfliktusunkból egyszer megtörtént, hogy reagáltam az abszurd kijelentéseire és nem értettem vele egyet. Azt mondta nekem, hogy primitív vagyok, aki csődbe ment, és aki nem tud színészkedni, ezért a parlamentben csinálom a színészkedést. Beismerem, hogy az én reakcióm is csípős volt. Azt mondtam neki, hogy a testalkata és a combjai miatt neki is inkább szumóznia kellene. Viszont azonnal elnézést kértem tőle, amit Tabák el is fogadott”

– írta Pročko, azt viszont tagadja, hogy valaha is zaklatta volna őt, vagy, hogy szexuális javaslatokat tett volna neki.

„Életemben nem jutna ilyesmi az eszembe. A parlamentben Romana Tabák az első perctől kezdve nem volt a szám ízére való. Az OĽaNO-ból az egyik legnagyobb ellenzője voltam a nézeteinek” – tette hozzá.



