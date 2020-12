Önálló Star Wars-filmsorozat készül Boba Fett karakteréről

Boba Fett karakteréről spin-off, azaz a fő sorozaton kívüli, önálló cselekményű Star Wars-filmsorozat készül - közölte hétfőn Jon Favreau, a Disney filmese.

Fotó: Lucasfilm

A számos filmben színész-rendezőként, producerként, íróként közreműködő Favreau a Good Morning America című televíziós műsorban mondta el, hogy a klónfejvadász főszereplésével készülő The Book of Boba Fett 2021 decemberében fog debütálni a Disney Pluson.

Boba Fett először A Birodalom visszavág című Star Wars-filmben jelent meg, majd a trilógia befejező részében, A jedi visszatérben is feltűnt. Bár folyton sisak takarta el az arcát, és viszonylag kevés szerepe volt a filmvásznon, a Star Wars-rajongók körében kultikus státuszt kapott.

Az eredeti trilógia után született előzménytrilógiában George Lucas alaposabban bemutatta Boba Fett karakterét, és a hőst számos könyv, képregény, animációs film, videojáték is ábrázolta.

A karaktert eredetileg megformáló Jeremy Murdoch, aki először 1980-ban játszotta a szűkszavú harcost, a héten hunyt el 75 éves korában.

A The Book of Boba Fett terveiről nem közölt információt a Disney a hónap elején, amikor 10 új, a Star Warshoz kötődő tv-show és film készüléséről számolt be. Favreau szerint nem akarták idő előtt elárulni a meglepetést.

A filmsorozat ugyanabban az időszakban játszódik, mint a nagy sikerű The Mandalorian című sorozat is.



MTI