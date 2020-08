Öngyilkos lett egy férfi Nagymegyeren, miután pozitív lett a koronavírustesztje!

Egy 49 éves férfi azt követően ölte meg magát Nagymegyeren, hogy pozitív lett az első koronavírustesztje - számolt be az esetről a Joj TV.

A mentők már hiába mentek (Illusztrációs felvétel)

A Joj TV több forrásból is úgy értesült, hogy a férfi több emberrel is beszélt a koronavírussal kapcsolatos félelmeiről, majd miután pozitív lett a tesztje, telefonon egy ismerősét arról győzködte, hogy olyan formája támadta meg a betegségnek, ami lassan végez vele. A másik fél próbálta meggyőzni, hogy a gyorsteszt végeredménye egyáltalán nem jelent semmit, két nappal később ráadásul egy másik tesztelésen is részt kellett volna vennie.

Az illető, akivel telefonon beszélt, a rendőrségnek is jelentette, hogy a férfi öngyilkos akar lenni, de ezt már nem tudták megakadályozni. A férfi lelőtte magát. Martina Kredatusová az üggyel kapcsolatban csak annyit közölt, hogy a halottkém megállapította, nem történt idegenkezűség.

A férfihoz riasztották a mentőket is, még mielőtt lelőtte volna magát, majd miután kimentek, megpróbálták újraéleszteni, de már nem sikerült. Mivel viszont nem tudták, hogy pozitív koronavírusteszttel bíró férfiről van szó, így a mentősöknek karanténba kellett vonulniuk - közölte Matej Polák mentőszolgálati szóvivő. Preventív jelleggel letesztelik a többi mentőst is, aki ezen a vonalon dolgozik.

A rendőrökkel kapcsolatban Kredatusová közölte, hogy biztonságos távolságban voltak a holttestől, így esetükben nincs szükség a karanténra.

A Joj TV megtudta, hogy a férfi kollégái között egyedüli volt, akinek pozitív lett a tesztje. Környezete vidám és kiegyensúlyozott embernek ismerte őt.

