Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát Kabulban, a NATO-központ közelében

Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e áldozatai a nagy erejű robbanásnak, és azt sem, hogy mely szervezet merénylője követte el a támadást. Rohamkocsik érkeztek a helyszínre.

A merénylet az afgán főváros Sas-Darak negyedében történt, amely külföldi nagykövetségeknek és kormányzati épületeknek ad otthont, és amelyet szigorúan őriznek a biztonsági erők.

Explosion in what appears to be past Macrorayaan area #kabul#kabulblast #kabulattack pic.twitter.com/4RQtRFUmIH