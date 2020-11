Öngyilkossággal összefüggésben letartóztatták az egyik legismertebb indiai televíziós személyiséget

A Republic televízió tulajdonosát és főszerkesztőjét az otthonában tartóztatták le. Azzal vádolják, hogy öngyilkosságra vett rá egy 53 éves belsőépítészt és az édesanyját.

A családtagok szerint az építész és édesanyja amiatt vetett véget önkezével az életének, mert Goszvami nem fizette ki az egyik tévéstúdió tervezését. A tévés tagadta a vádat.

Goszvamit egyszer már 2018-ban letartóztatták, később szabadon engedték, és az ügyet lezárták. Naik családja ezután átfogó vizsgálatot követelt, Mahárástra állam kormánya pedig nemrég újranyittatta az ügyet.

A tévétársaság közleményében azt állította, hogy Goszvamit és családját a rendőrség bántalmazta, és a letartóztatással álltak bosszút a sajtóorgánumon, amiért a főszerkesztő gyakran bírálta a mahárástrai kormányt és a mumbai rendőrséget.

Az Indiai Szerkesztők Szövetsége elítélte a váratlan letartóztatást, és felkérte a mahárástrai kormányt, hogy Goszvamit részesítse méltányos bánásmódban, és ne lépjen fel állami eszközökkel a kritikus médiával szemben.

Shades of the Emergency! The arrest of Arnab Goswami is an attack on the freedom of press. Those who really believe in this freedom must speak up!

Congress and its allies have shamed democracy once again.



Blatant misuse of state power against Republic TV & Arnab Goswami is an attack on individual freedom and the 4th pillar of democracy.



It reminds us of the Emergency. This attack on free press must be and WILL BE OPPOSED.