Online konferencián keresik a választ, hogyan lehet elkerülni a fiatalok internetes zaklatását

A KIDSAFEDU projekt (SKHU/WETA/1901/4.1/317) az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának támogatásával határmenti megoldásokat keres a cyberbullying, vagyis az internetes zaklatás megelőzéséhez. Mindezt egy online konferencia keretén belül teszik, melyen sort kerítenek egy ötletversenyre (hackaton) is. Az esemény május 26-án, szerdán zajlik majd. A projekt főszervezője a FutuReg PT és a www.kidsafedu.eu weboldal.

Maga a konferencia a következő kérdésekre keresi a választ:

Hogyan lehet biztosítani a gyermekek online biztonságát egy határon átnyúló területen? Hogyan lehet együttműködni egy határon átnyúló területen? Milyen intézményi lehetőségei vannak a szlovák és a magyar szervezetek együttműködésének? Hogyan lehet biztonságosan haladni az online oktatásban a koronavírus okozta válság után?

A projekt célja egy határokon átnyúló koncepció létrehozása, amely az oktatók képzését, a nyilvánosság számára kialakított tréningek és beszélgetőestek megszervezését, egy felmérés előkészítését és a folyamatban lévő kutatást öleli fel, valamint online aktívan folytatja a KIDSAFEDU kampányt.

A rendezvény az RDV ETT Kisprojekt Alapjának, a szakmai partnereknek, a konferencia résztvevőinek, a KIDSAFEDU projekt rövid bemutatására és a DIGITALSKILLS konferencia a célok feltérképezésére ad lehetőséget.

A szakmai konferencián a témában jártas szlovák nonprofit szervezetek szakértői vesznek részt, mint pl. a Szlovákia Gyermekeiért Alapítvány, akik előadásukban a gyermekek és fiatalok online biztonságáról tartanak előadást, valamint a Gyermekbiztonsági vonal, mely képviseletében Tatiana Ivanič, az LDI n.o. elnöke ismerteti nézeteit.

Arra is válaszol a konferencia, hogy miért fontos a gyermekek védelméről szóló irányelv, és hogyan lehet az online teret felhasználni esettudatossági és támogató tevékenységekre.

A Gyermekbarátok Társaságát a Li(e)nka és a Gyermekbiztonsági vonal vezetője Soňa Lovašová mutatja be. A Tandem pedig ismerteti a Stop bully – No bullying projektet. A magyar projektpartner a magyarországi cyberbullyingről fog beszélni, valamint arról, hogyan működik a yelon.hu online tanácsadó központ, továbbá szót ejtenek az online ellenállóképesség kiépítéséről is.

Délután következik a DIGI-hackathon program, ahol különböző szakmák és szakértők csoportokat alkotva, egy facilitátorral együttműködve, egy cél érdekében közösen gondolkodnak. DIGITALSKILLS csoportmunka zajlik, ahol a határokon átnyúló együttműködésen keresztül kell megoldást keresniük a közös cyberbullying problémájára.

A hackathont és a konferenciát magyar és szlovák nyelven egyaránt bemutatják.

A tanárok és szülők oktatási képzése és a gyermekeknek szóló blogok a www.kidsafedu.eu weboldalon lesznek elérhetőek. A szakmai előadások pedig megtekinthetők lesznek a www.digitalskills.kidsafedu.eu platformon. Az érdeklődők regisztrálhatnak e-mailben az oz@futureg.sk címen vagy az online regisztrációs űrlapon.

„Hiszünk abban, hogy a digitális problémák megoldása informatikai módszerekkel sikeres lesz. A KIDSAFEDU mottója továbbra is: Védünk és képzünk”

– húzta alá a konferencia főszervezője.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

