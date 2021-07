Öntözéstechnikai költségek - Mennyibe fájnak a KPE idomok?

Az öntözőrendszer kiépítése során mindenki elkezd fejben számolni és kalkulálni, hogy mi mennyibe fog fájni. Igaz az a tény, hogy az alkatrészek árán nem szabad spórolni, s ez tulajdonképpen a kiegészítőkre is igaz. Csak így fog profi módon működni minden. Az elemek összekapcsolásában a KPE idomok segítenek. A következő pár sorban most megmutatjuk neked, hogy milyen költségekkel kell számolni, ha ezen kiegészítők beszerzése is előtérbe kerül. Segítünk tisztán látni az árak kapcsán, tarts velünk egy rövid cikk erejéig!

Miért fontosak a KPE idomok?

Ahogy a többi elem, úgy a KPE idomok árán sem érdemes spórolni! Lehetséges, hogy ezek látszólag kis méretű, jelentéktelen kiegészítők, azonban nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy az egész rendszer megfelelően működjön.

A KPE és LPE csövek gyorsan összekapcsolhatók idomok segítségével. Anyaguk strapabíró polietilén, így mindegyikük ellenálló lesz a külső környezet viszontagságaival szemben. A KPE idomok a csövek összekötésében, elágaztatásában segédkeznek. A víz útja ilyen módon tökéletesen biztosítható, és semmi sem szab gátat az áramlásának!

A KPE idomok szerkezete

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal is, hogy mégis hogyan néznek ki és hogyan “működnek” ezek a kiegészítők. Az AutomataÖntözőrendszer.com idomok kínálatában igényeidhez mérten szerezheted be a megfelelő darabot. Most pedig vegyük át néhány sorban az idomok felépítését!

A tok ideális arra, hogy megakadályozza a szivárgást, a belső szerkezete pedig a csövek szétcsúszását gátolja meg. Típustól függően vannak külső és belső menetes darabok is. Az egy irányba fogazott gyűrű általában a tok belsejében található. Ez az, ami belekapaszkodik a csőbe, és nem hagyja kiesni az idomból. A tömítőgyűrű pedig a cső szivárgásmentességét biztosítja.

Akkor miért kellenek idomok?

Összegezve elmondható, hogy a kis alkotóelemeknek óriási szerepük van. Olyan alapkövek a rendszerben, amelyek nélkül a KPE csövekből szivárogna a víz, így ez az egész öntözés kárára menne.

Így már bizonyára te is tisztában vagy az ár-érték aránnyal, és azzal is egyet érthetsz, hogy a KPE idomok ára nem lehet vita tárgya!

Ha odafigyelsz minden apró részletre, mint amilyen az idomok, a csövek és egyéb alkatrészek kiválasztása, akkor a rendszereddel tökéletesen meg leszel elégedve!

Sokszor az tűnik nehéznek, hogy a jót jó áron, jó helyről vásároljuk meg. Ma már azonban nem szükséges túl messze menni ahhoz, hogy minden speciális terméket beszerezzünk! A fentebb említett webáruházban minden egyedi és professzionális igényt kielégítő produktumot megtalálsz, ráadásul reális árral rendelkeznek!

Rendelj online, és legyen saját öntözőrendszered!

(PR-cikk)