Önvezető járműszolgáltatást fejleszt a Renault-Nissan és a Waymo

Együttműködésre lépett a Nissan Motor Co. és a Renault SA autógyár a Waymo LLC vállalattal önvezető járművek, személy- és árufuvarozási szolgáltatások fejlesztésére.

A Waymo LLC a Google LLC anyavállalata, az Alphabet Inc. érdekeltségi körébe tartozik. A megállapodás értelmében a felek exkluzív együttműködésre lépnek személy- és áruforgalmi szolgáltatások nyújtásában vezető nélküli járművekkel Franciaországban és Japánban. Ennek érdekében a Nissan és a Renault közös vállalatot alapít a célra Franciaországban és Japánban.

A Waymo tavaly december óta már kísérleti jelleggel üzemeltet egy vezető nélküli taxi szolgáltatást Waymo One néven az amerikai Arizona állam egy kijelölt területén.

A három vállalat a vezető nélküli szolgáltatások fejlesztésével párhuzamosan együttműködik az érintett piacokon a vonatkozó kereskedelmi, jogi és szabályozási környezeti feltételek felmérésében és alakításában is. ú

Korábban hasonló célból lépett együttműködésre a Toyota Motor Corp. és a japán SoftBank Corp. és hozott létre közös vállalatot Monet Technologies Inc. néven vezető nélküli mobilitási szolgáltatások fejlesztésére. A Toyota és a SoftBank emellett nagy befektetői is az amerikai Uber Technologies Inc. fuvarmegosztó szolgáltatásnak.

A Honda Motor Co. tavaly októberben jelentette be, hogy 2,75 milliárd dollárt invesztál az elkövetkező 12 évben önvezető jármű szolgáltatások fejlesztésébe a General Motors autógyárral és annak GM Cruise LLC leányvállalatával létrehozott együttműködés keretében.

(MTI)