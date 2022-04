Orbán győzelme: nem mindenki örül az újabb kétharmadnak a Szövetségben

Várhatóan újra kétharmados többséget szerez a magyar Országgyűlésben a Fidesz, amire már reagált a Szövetség két platformja. Míg Berényi József, az MKP Platformjának vezetője örül a Fidesz sikerének, a Híd Platform képviselői sokkal visszafogottabban reagálnak.

Fotó: Facebook

A Híd Platform képviselői elsősorban a magyarországi politikától való függetlenséget hangsúlyozzák, kiemelik, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke lesz a következő négy évben, nem pedig Szlovákiáé, vagy a szlovákiai magyaroké. „Az előzetes választási eredmények azt mutatják, Magyarországon nem lesz kormányváltás. A Híd a parlamenti választásokat mindig is Magyarország belügyének tekintette, a hidasok korábban sem, most sem vettek részt ebben a több hónapos politikai csatározásban – írta Facebook-bejegyzésében Sólymos László (Híd Platform), a Szövetség Országos Tanácsának elnöke.

– Tartsuk tiszteletben a magyar választópolgárok döntését, a magyar kormánnyal pedig törekedjünk korrekt partneri kapcsolatra és foglalkozzunk azzal, ami a dolgunk.”

Rigó: A Kelet nem a jó irány

A magyarországi választások eredményét elfogadja Rigó Konrád, a Híd Platform vezetője is. „Győzött a Fidesz-KDNP. Orbán Viktor újabb négy évre miniszterelnök. Magyarországon.” – írja Rigó. Ugyan az Orbán Viktor által mutatott iránnyal nem ért egyet, de szerinte a magyar kormányfőnek nem lenne szabad megosztania a szlovákiai magyarságot. „Véleményünk természetesen van. Nem vagyunk kevesen, akik úgy gondolják, hogy a Kelet felé vett irány és az illiberális címkével ellátott demokrácia nem az az út, amin Magyarországnak járnia kellene – írja Rigó. –

Ám bennünket, szlovákiai magyarokat, politikailag nem oszthat meg az, hogy jobboldali, baloldali, konzervatív vagy liberálisak vagyunk-e. Annak sem kellene megosztania minket, hogy szeretjük-e Orbán Viktort vagy sem. Ő nem itt kormányoz, hanem Magyarországon.”

Agócs: a platformok lerombolása tönkretenné a pártot

Agócs Attilának (Híd Platform) Fülek polgármestere jobban örült volna a változásnak Magyarország élén, habár voltak kétségei a magyarországi ellenzék képességeivel kapcsolatban. Úgy véli azonban, hogy a Szövetségnek szüksége van azokra a szlovákiai magyarokra is, akik Orbánt támogatják, és azokra is, akik inkább az magyarországi ellenzék győzelmét látták volna szívesebben. „Aki komolyan gondolja, hogy Szlovákiában magyar képviseletet szeretne, annak ezután is el kell fogadnia ezt a világnézeti diszharmóniát” – írja Agócs.

Egyben félti azt a sokszínűséget is, amit a Szövetség felépítésébe építettek be a platformok létrehozásával.

„Ha valaki az eredmény által felfűtve cinikusan a platformok lerombolására törne, végső soron maga ellen is harcba indulna, hacsak nem egy határozott, hangos, de súlytalan pártot szeretne” – üzeni Agócs Berényi Józsefnek.

A Szövetség MKP Platformjának a vezetője ugyanis már korábban felvetette a platformok megszüntetésének lehetőségét.

Berényi: „Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!”

A Híd Platformmal ellentétben Berényi József, az MKP Platform elnöke kifejezetten örül Orbán Viktor újabb győzelmének, a Fidesz újabb győzelméhez egy orbános képpel gratulál.

„Van minek örülnünk, ez a győzelem biztosítja családközpontú kormányzati politika folytatását, a nemzeti és konzervatív értékek (közép-) európai szintű megmaradását, valamint a határon túli magyarság támogatásának folytatását” – írja Berényi.

Szerinte a Szövetség politikusainak tanulniuk kellene Orbán „békeközpontú hozzáállásából”, amit azonban a legtöbb európai vezető úgy fordít le magának, hogy Orbán az orosz-ukrán háborút kirobbantó Vlagyimir Putyin orosz elnök érdekeit képviseli az Európai Unióban és a NATO-ban.

Berényi a Kossuth-indulóval köszönti a régi-új magyar kormánypártot, Facebook-bejegyzését annak utolsó soraival zárja: „Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!”

A Szövetség harmadik platformja, az Összefogás vasárnap éjjel még nem reagált a Fidesz újabb győzelmére.

- lpj -