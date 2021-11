Orbán: "Nyakig vagyunk a negyedik hullámban, akik nincsenek beoltva, életveszélyben vannak"

Most "nyakig vagyunk a negyedik hullámban", a neheze ezután következik, és az egyetlen, ami megvéd, az oltás - mondta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor (Fotó: TASR)

A kormányfő kifejtette: akik nincsenek beoltva, életveszélyben vannak. Mindenki felelős saját magáért, de itt többről van szó, mert mindenki, aki nincs beoltva, nemcsak magára, hanem a többiekre nézve is veszélyt jelent - fogalmazott.

Hozzátette: a védelmi intézkedések nem védenek meg a vírustól, csak a járvány terjedésének a sebességét lassítják.

Közölte: a második oltás után 4-6 hónappal annak védereje csökken, ezért indokolt a harmadik oltás felvétele. A harmadik oltás utáni védettségi szint jóval magasabb, mint a második oltás utáni, és természetesen sokkal magasabb, mintha nem lennénk egyáltalán beoltva - mutatott rá Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ő maga is felvette a harmadik oltást, nem is kapta el egyelőre a vírust, és reméli, hogy ha el is kapja, akkor nem dönti le a lábáról.

Kijelentette: ha mindenki be lenne oltva, nem lenne negyedik hullám, vagy ha lenne, "az inkább csak hullámocska lenne". Akkor nem lesz ötödik hullám, ha mindenki beoltatja magát, és "nem fogjuk tudni elkerülni, hogy a végén mindenki beoltassa magát" - hangsúlyozta.

A kormányfő úgy fogalmazott: az oltáselleneseket nem szokta "ekézni", mert megérti, hogy mindenkinek jogában áll a saját szabadsága jegyében dönteni a saját életéről, most azonban éppen az a baj oka, hogy még mindig nincs mindenki beoltva, és azzal, hogy az "oltatlanok húzzák, halasztják", megnyújtják a járvány időszakát.

"De a végén mindenkinek be kell majd oltania magát, még az oltásellenesek is rá fognak arra jönni, hogy vagy beoltják magukat, vagy meghalnak" - szögezte le, arra kérve mindenkit, hogy éljen az oltás lehetőségével.

Közölte: jövő héten oltási akció lesz az országban, regisztrálás és bejelentkezés nélkül 101 oltóponton lehet reggel 7-től este 7-ig felvenni a vakcinát.

Úgy vélte: "nem lehet rendőrrel kísérni az embereket oltásra", "csak a belátás segít a végén". Szerinte meg kell győzni az oltáselleneseket: semmi okuk nincs arra, hogy bizalmatlanabbak legyenek a koronavírus-oltással kapcsolatban, mint azon vakcinákkal szemben, amiket megkaptak gyerekkorukban, például a mumpsz vagy a kanyaró ellen.

Kitért arra is: a kormány várakozásai szerint december környékén lesz olyan szakmai vélemény, amely eldönti, hogy az öt és tizenkét év közötti gyerekeket szabad-e oltani, és ha "jó választ" kapnak, akkor a szülőknek lesz lehetőségük, hogy az ebbe a korosztályba tartozó gyerekeiket beoltassák.

Közölte: Magyarországon 10 millió oltás van, vagyis nemcsak harmadszor, hanem negyedszer is be tudnak oltani mindenkit. Úgy értékelt: az oltás jól meg van szervezve, a védekezési döntések meghozatalában pedig segítenek az előző járványhullámok tapasztalatai.



MTI