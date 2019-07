Orbán rosszabb Mečiarnál, véli Čaputová egykori pártjának képviselője

Ezzel kapcsolatban a fiatal képviselő elmondta, sok szakértőjével találkozott már a magyar-szlovák ügyeknek, olyanokkal is, akik a hidas Nagy József vagy az MKP-s Csáky Pál képviselőknek dolgoztak. Azt tervezi, hogy találkozik a nyár folyamán a korábbi EP-képviselőkkel, hogy lássa, mi az agenda, amin dolgoztak.

DAC-meccsen még nem járt, ugyanakkor szeretné, ha lenne egy magyar anyanyelvű munkatársa is vagy a brüsszeli, vagy a pozsonyi irodában, hogy tudjanak velük a magyarok az anyanyelvükön kommunikálni. Az EP-ben a LIBE bizottság tagja lesz, ami kisebbségi ügyekkel is foglalkozik, ezen a téren aktív szeretne lenni.

Szlovákia történelmével kapcsolatban megjegyezte: a kilencvenes évektől némileg különböző az ország helyzete a szomszédaitól. "Túl kellett lépnünk Mečiar félautoriter rendszerén, amiben tényleg megvolt a veszélye annak, hogy kimaradunk az EU és a NATO első bővítési köreiből. Talán ez a tapasztalat is megvédte azóta Szlovákiát a populistáktól és nacionalistáktól. És nagyon erős, jól szervezett a civil társadalom is, ami védi a demokratikus intézményeket. Ez megmutatkozott tavaly Jan Kuciak meggyilkolása után is. A szlovák polgárok mobilizálhatók a médiaszabadság védelmében, de az ügyészség és a bíróságok függetlenségének védelmében is. Ez az egyik oka annak, ami miatt Szlovákia különbözik a többi V4-es országtól. Másrészt szorosabban is vagyunk integrálva az EU-ba, mivel eurózóna-tagok is vagyunk. Az átlagszlovák nagyon erősen támogatja az EU-tagságot, részben azért is, mert emlékszik a Mečiar-érára, és arra, hogy történhetett volna másképp. Harmadrészt nincs egy olyan tehetséges populista vezetőnk, mint Orbán Viktor, aki ennyire koncentrálni tudta volna a hatalmát, és ilyen ügyes lenne a propagandában. Robert Fico politikailag már hanyatlik. A végső ok pedig, hogy azok, akik progresszívek, az eurózónában, az európai politika központjában képzelik el Szlovákiát, képesek voltak a kritikus időben összeállni és együttműködni tavaly, amikor végül más ellenzéki pártok is támogatták Zuzana Čaputová kampányát."

A magyarországi hírportál kérdésére, miszerint most Magyarország éli újra azt, ami Szlovákiában a Mečiar-éra volt, Šimečka megjegyezte: "Mečiar nem volt olyan sokáig hatalmon, mint Orbán Viktor. Orbán hatalma sokkal tartósabb és bebetonozottabb, mint Mečiaré volt", ezért szerinte Orbán rosszabb nála. "De másrészt meg Magyarország már tagja az EU-nak, Szlovákia pedig akkor még nem volt EU-tag. Tehát megvolt a veszélye, hogy végül az EU-s határ rossz oldalán kötünk ki. De a hasonlóság Mečiarral kétségtelenül az, hogy Magyarország ma nem egy liberális demokrácia. Valahol egy demokrácia és egy diktatúra között van, ebben hasonlít Mečiar akkori rezsimjéhez." - véli a Progresszív Szlovákia listáján az EP-be beválasztott Michal Šimečka.

(azonnali.hu)