Orbán valamit jól csinálhat, a szlovák szélsőjobb a nevével kampányol

Rimaszombatban kampányolt kedd este a Marian Kotleba vezette félfasiszta társaság. A helyi kultúrház zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, ami nem is csoda: az ĽSNS nevezetű párt 4 éve itt 8 százaléknál is többet zsebelt be. - ismerteti a helyzetet a DenníkN portál.