Orbán Viktor is beszállt Forró Krisztián választási kampányába, aki ma Budapesten indította a kampányhajrát

A napot a Kossuth rádióban kezdte, majd Orbán Viktorral találkozott, este pedig a Hír TV vendége lesz Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke, köztársaságielnök-jelölt. Forró mindenben egyetértett a magyar miniszterelnökkel. Orbán Viktornak nem ez az első "kampánygyanús" akciója, egy héttel ezelőtt Peter Pellerinit fogadta.

Budapesten kezdte a kampányhajráját Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke a hétvégi államfőválasztás előtt. Reggel a Kossuth rádió vendége volt, majd a budai várban fogadta, a Karmelita kolostorban fogadta őt Orbán Viktor. Forró tájékoztatása szerint mindenben egyetértettek a magyar miniszterelnökkel, a szlovákiai államfőválasztást is hasonlóan látják:

„az összefogás, az összetartás és a felvidéki magyarság megerősödésének fontosságát emelték ki”.

Hangsúlyozták a visegrádi együttműködés fontosságát, szerintük „a véleménykülönbségek ellenére a V4-eknek meg kellene keresniük azokat a pontokat, amelyekben egyetértenek”. Az orosz-ukrán háború kérdésében mindketten a béketárgyalásokat szorgalmazzák.

„Mindketten kiálltak a fegyverek és katonák Ukrajnába küldése ellen, ami teljesen ellentétben áll a magyar nemzeti érdekekkel” - áll Forró sajtónyilatkozatában.

Forró a napot a Hír Televízóban fejezi be.

Orbán Viktor egy hete fogadta Peter Pellegrini elnökjelöltet is, akit a Hlas és a Smer támogat a válastáson. Igaz vele mint a szlovák parlament elnökével találkozott, de két héttel a választás előtt ennek is kampányíze volt. Pellegrinit akkor fogadta Kövér László házelnök és a frissen megválasztott köztársasági elnök, Sulyok Tamás is.

- lpj -