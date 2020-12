Orbánnak az új amerikai elnökkel sokkal nehezebb dolga lesz, véli a kétszeres Oscar-díjas színész

Harmadszor is üzent Orbán Viktornak George Clooney. A színész ezúttal a Süddeutsche Zeitungnak adott interjút abból az alkalomból, hogy bemutatták legújabb filmjét, a Midnight Sky-t -írja a hvg.hu.

A német lap első kérdése kapásból arról szólt, lát-e még reményt az emberiség számára ezekben az időkben. Clooney erre azt válaszolta, mindig volt reménye az emberekben, ugyanakkor realista is. Úgy véli, most nagyon sok gyűlölet és megosztottság van a világban, és olyan ponthoz érkeztünk a világtörténelemben, amikor az Egyesült Államoknak fontos szerepe van.

Donald Trumpra utalva megjegyezte, "ha van egy elnökünk, aki azt mondja, hogy a média az emberek ellensége" az elterjed, azonban Joe Biden január 20-ai hatalomba lépésével szerinte nagyon sok minden fog változni. „Sokkal nehezebb lesz például Orbán Viktornak erre hivatkozni. Jelen állás szerint élete végéig Magyarország első embere marad. De ez az autoriter hang, amit elterjedt a világon? Ez nehezebb lesz, ha már nem lehet az Egyesült Államokra mutogatni, hogy ők is ezt csinálják” – vélte a színész.

A kétszeres Oscar-díjas és háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész orbánozása nem új keletű dolog, novemberben is adott egy interjút az új filmjéről, a The Midnight Sky című alkotásról, és abban a beszélgetésben Orbán Viktort hozta fel példaként a világban tapasztalható dühre és gyűlöletre. Majd pár nappal később a Guardiannek azt mondta, szerinte megéri felvenni a harcot az ilyen emberekkel, mint amilyen a magyar kormányfő és zavarban lenne attól, ha nem állna ki egy olyan valakivel szemben, mint Orbán. A színész szerint ez a gyerekei miatt van így. „Egy olyan időszakban, amikor ezek az őrültségek történnek, biztos akarok lenni abban, hogy majd azt mondhatom nekik: ezeket a dolgokat tettük, ...nemcsak azért, hogy büszkék legyenek, hanem azért is, hogy egy jobb világban éljenek.”

