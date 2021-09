Ördög Nóra & Nánási Pál beszélgető est Dunaszerdahelyen!

Ördög Nóra és Nánási Pál, hazánk egyik legismertebb és legkedveltebb sztárpárosa. Nem is csoda, hiszen meglepő őszinteséggel mesélnek családi életükről, és a valóságot is szívesen megosztják, nem kozmetikázzák az életüket. Mi beszélgetünk, Önök pedig kérdeznek!

A műsorvezető, aki álmából felkeltve is levezet egy show-t, és a fotós – Ördög Nóra és Nánási Pál sokak fejében így él, pedig már régóta több lábon állnak. Szakmájukban még mindig a legfelkapottabbak, de most inkább közös márkájukat építik. A Nánásiék ma már külön brand a piacon, amibe a Nekem a termékcsalád és kisboltjai, valamint a közösségimédia-portfólió is beletartozik.

Mikor, hol? 2021. szeptember 21., kedd 19:00 - VMK Dunaszerdahely Online jegyvásárlás: http://ticket.csaplarkult.sk Info: 0948 699 293, authentica.dp@gmail.com

Szeretettel várjuk Önöket a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterembe!

