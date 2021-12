Öregszik a társadalom, el kell döntenünk, hogy „ki a magyar”, a kormány meg lehetne legalább olyan következetes, mint Hamran István

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Tüntetnek a vendéglősök a kormányhivatal előtt (Fotó: TASR)

Nem okoztak túl nagy meglepetést a 2021-es népszámlálás mai eredményei: az ország ugyan kicsit népesebb, mint 10 éve, viszont egyre jobban öregedik. Míg 2011-ben, arányait tekintve a 0-14 évesek még többen voltak, mint a 65 évesnél idősebbek – 15,3% vs. 12,7% – addig 2021-ben már az idősek voltak túlsúlyban. Habár minimálisan ugyan, de a fiatalok aránya is emelkedett a társadalomban, 15,9%-ra nőtt, az időseké azonban 17,1 százalékra ugrott, vagyis az elmúlt tíz évben igazolódni látszik az a demográfiai előrejelzés, amivel a nyugdíjreformot akarják igazolni. Vagyis az, hogy egyre kevesebb aktív korúnak kell eltartania egyre több nyugdíjast.

Ami ugyanis csökkent az elmúlt 10 évben, az az aktív korúak arány: a 2011-es 72 százalékról 5 százalékpontot zuhant, és 2021-ben 67 százalékon áll.

Januárban lesznek számok, de tudni fogjuk, hogy ki a magyar?

A magyar kisebbség számarányát azonban most még nem tudtuk meg, a Statisztikai Hivatal erről majd januárban tájékoztat, de a számok várhatóan nem lesznek tragikusak. A helyzetet bonyolítja, hogy még azt sem tudjuk, hogyan értelmezzük majd a népszámlálás adatait, mert a kettős nemzetiség bonyolultabbá teszi a rendszert.

Ha csak azokat számítjuk magyarnak, aki csak ezt az egy nemzetiséget adta meg, akkor valószínűleg enyhe csökkenésre számíthatunk, ha azonban azokat is „teljes jogú” magyarnak tartjuk, akik a magyar mellett megadtak egy másik nemzetiséget is, akkor viszont talán nem kizárt az emelkedés sem.

Csak hát legalább a kormánynak el kellene döntenie, hogy a törvények alkalmazása során melyik számot veszi majd figyelembe. Talán júliusra sikerül.

Mindegy, hogy mentős vagy Fico, és ez jó!

Hamran István országos rendőrfőkapitány egyelőre nem hagyja megfélemlíteni magát se a kormányoldal, se az ellenzék részéről. Hétfőn újra megvédte azokat a kollégáit, akik végrehajtották a sajtóban is nagy vihart kavart eseteket: a tüntető mentősök kihallgatását, Robert Fico előállítását és Štefan Hríb újságíró kávézójának ellenőrzését. Mint mondja:

„ha a rendőrök nem intézkednének a járványellenes óvintézkedések megszegése esetén, az a rendőrfőkapitány és a rendőrség kudarcát jelentené”.

Lehet vitatkozni azon, hogy mennyire volt jó ötlet bevinni a mentősöket és Robert Ficót, vajon kinek használt vagy ártott ez politikailag, de az egyre világosabban kirajzolódik, hogy a rendőrség próbál mindenkivel szemben egységesen eljárni. Mert az biztosan senkinek sem használ, ha hozunk egy csomó szabályt, amit mindenki akkor és ott szeg meg, amikor és ahol akar.

Ugyanez vonatkozik a kisebb boltok ellenőrzésére: a green passok ellenőrzése minden eladónak, boltvezetőnek stressz, de ha nem tartják be az előírásokat, vagyis nemcsak a védetteket engedik be, azzal mindenkinek ártanak, elsősorban saját maguknak. Ezért is jó, hogy a rendőrség nemcsak a „nagykutyákat” ellenőrzi, hanem a kis boltokban, akár Dunaszerdahelyen is megnézi, hogy elkérik-e az oltási igazolványt a vásárlóiktól.

Jön az omikron, de nyithatnak a vendéglők?

Habár a járvány harmadik hulláma már talán lecsengőben van, amit a hétvégi számok is mutatnak, sajnos itt van a kapuban, vagy az országhatáron az újabb variáns, az omikron. Szakemberek szerint egyre valószínűbb, hogy a mostani enyhülés csak ideiglenes lesz, és hamarosan újra felfut a fertőzöttek száma. Ezért is megkérdőjelezhető a kormány és egyes kormánypártok hozzáállása a járványintézkedésekhez, amelyek a rengeteg kivétel miatt egyre hatástalanabbak. Hétfőn a vendéglősök tüntettek Pozsonyban, nyitást követeltek, és három kormánypárt már hajlik is arra, hogy ellentétben a múlt héten elfogadott szabályokkal, karácsonytól minden vendéglő kinyithasson. Az SaS, a Sme rodina és a Za ľudí már a nyitás mellett van, az OĽaNO még tessék-lássék vonakodik.

Alapvetően nem azzal van gond, hogy a vendéglők kinyithatnak-e vagy sem, hanem azzal, hogy vannak olyan érdekcsoportok, amelyekre a kormány nagyon érzékenyen tud reagálni, a legenyhébb nyomásukra beadja a derekát.

Ha tehát múlt héten úgy gondolta, hogy a vendéglőket nem kellene kinyitni, akkor talán most sem kellene megváltoztatni a véleményét. Természetesen ezt azzal párosítva, hogy a hatóságilag bezárt vendéglőket és egyéb szolgáltatókat rendesen kártalanítja.

Lassan elkészül Kuciakék és a szólásszabadság emlékműve Magymácsédon

Lassan a negyedik évfordulója közelít Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának, így már valóban itt az ideje, hogy Nagyszombat megye kezdjen valamit a fiatal pár nagymácsédi lakóhelyével, amire a megye már korábban ígéretet tett.

Most kiírták az építészeti pályázatot a szólásszabadság emlékművére, bízzunk benne, hogy az 5. évfordulón akár már fel is avathatják.

Lajos P. János