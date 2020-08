Óriási károkat okozott a zivatar a kolozsnémai idősotthonban

Folytatódik a kárelhárítás és a takarítás a kolozsnémai (Komáromi járás) idősotthonban, amelyből a tűzoltóság hétfőn 18 személyt evakuált az intézményt elárasztó esőzés miatt.

A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Tűzoltósági felvételek)

Amíg a helyreállítási munkálatok tartanak, az idősotthon lakóit a komplexum főépületében helyezték el.

"Voltak tartalék válendáink, amelyeket az óvoda épületében raktároztunk. Egyelőre átmeneti jelleggel így megoldható a helyzet, megerősítettük az éjjeli szolgálatot is. Megszólítottuk ügyfeleink családtagjait, nagy segítség volna számunkra, ha ideiglenesen legalább 5-6 személyt el lehetne helyezni családi környezetben"

- nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Pint Tibor, az intézmény igazgatója.

Az idősotthonban még folyik a takarítás, és várják a szakértői helyszínelést is, amely felfedné az esetleges rejtett hiányosságokat, károkat is. A kár értékét csak ezután tudják pontosan felmérni, de az igazgató szerint az intenzív esőzés által okozott kár a 200 ezer eurót is elérheti. Fontos tényező, hogy a komplexum rendelkezik biztosítással.

A víz, amely elárasztotta az intézmény épületeit, kárt tett a falakban, a padlóburkolatban, és a lakók személyes tárgyaiban is. A dolgozóknak főként az egészségügyi eszközöket sikerült kimenekíteniük a helyiségekből.

Az idősotthont Kolozsnéma önkormányzata üzemelteti. Főépületében 72 férőhely van, az esőkár sújtotta épületekben 18-an laktak.

(TASR/parameter)