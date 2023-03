Óriási szégyent okozott Martin Klus Brüsszelben, Čaputová felszólította Hegert, hogy cselekedjen

Az Európai Parlament (EP) költségvetés-ellenőrző bizottsága szerdán azt javasolta a plenáris ülésnek, hogy ne hagyja jóvá Martin Klus szlovák jelölt tagságát az Európai Számvevőszékben. Zuzana Čaputová köztársasági elnök csütörtökön fel is kérte Eduard Heger kormányfőt, hogy vonja vissza Klus jelölését.

Martin Klus (Fotó: TASR)

Tomáš Zdechovský cseh EP-képviselő a költségvetés-ellenőrző bizottság tagjaként már kilenc éve jár a bizottság üléseire, de állítása szerint még sosem élt át olyat, mint szerda kora este. Eddig ugyanis nem történt olyan, hogy egy jelölt a Számvevőszék tagságára egy szavazatot se kapjon a bizottságtól. Martin Klus volt külügyi államtitkárral, jelenlegi parlamenti képviselővel viszont ez megtörtént, ugyanis 20-an ellene szavaztak, hárman pedig tartózkodtak. Az EP március 29-én és 30-án szavaz majd az ellenőrző-bizottság javaslatáról.

„Szlovákia számára ez óriási szégyen. A jelölt egyetlen képviselőt sem győzött meg szakmai felkészültségéről” – írta közösségi oldalán Zdechovský.

Az Európai Számvevőszék tagjainak tapasztalatokkal kell rendelkezniük számvizsgálás terén, függetlenségükhöz pedig nem férhet kétség. Klus viszont hivatását tekintve politológus, korábban az SaS tagja volt, és semmilyen pénzügyi vagy számvizsgálói pozícióban nem tevékenykedett.

Az EU-ról szóló szerződés értelmében minden tagállam jelöltethet valakit az Európai Számvevőszékbe, a tanács és az EP konzultációját követően pedig hat évre annak tagjává válhat. Szlovákia előző tagjának, Ladislav Balkónak a mandátuma 2022 májusában járt le.

Klus a szerdai meghallgatáson nyolcperces beszédében igyekezett meggyőzni a jelenlévőket, hogy alkalmas a Számvevőszék tagságára. Kitért rá, hogy ugyan nem közgazdász vagy számvizsgáló, de állítása szerint már volt benne tapasztalata, mégpedig 18 évesen egy civil szervezet tagjaként, majd később a Nagyszombati Cirill és Metód Egyetem prorektoraként.

Beszéde után a képviselők hozzászólásai következtek, akik bizony nem kímélték Klust. „Nem rejthetem véka alá az érzésemet, hogy itt valami nem stimmel. Bizonyítania kellene szakképzettségét a pénzügyi menedzsmentben. Ön ugyan ezt igyekszik is igazolni, de papíron ezt sehol sem látni” – mondta Joachim Kuhs német EP-képviselő, aki Klus függetlenségét is kétségbe vonta. Kitért rá ugyanis, hogy Klus csupán 2022 őszén lépett ki az SaS-ből, miközben egy évvel korábban ő maga is részt vett Szlovákia jelölési folyamatában az európai számvizsgálói posztra. Szerinte így Klus az SaS-ben való részvételének, valamint a külügyminisztériumban betöltött posztjának köszönhetően befolyásolhatta, hogy ő maga legyen a jelölt.

„Az ismeretek hiánya egyértelmű. Hogyan lesz képes ezt leküzdeni? A jelöltségét a miniszterelnökkel kötött megállapodással biztosította?” – szegezte Klusnak a kérdést Petri Sarvamaa finn EP-képviselő. Klus azzal igyekezett bizonyítani pártatlanságát, hogy most az SaS is bírálja őt. Mint mondta, azért lépett ki az SaS-ből, mert támogatta Heger Ukrajna-párti kormányát, amiből az SaS kivált.

A költségvetés-ellenőrző bizottság negatív állásfoglalása nem azt jelenti, hogy Klus nem válhat európai számvizsgálóvá. Ezt követően ugyanis szavazásra kerül sor az Európai Parlamentben, az utolsó szót pedig az Európai Tanács mondja ki.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök közben csütörtökön felszólította Eduard Hegert, hogy vonja vissza Klus jelölését. „A jelölés kapcsán az államfő előre figyelmeztette a kormányt az ország megítélésével kapcsolatos lehetséges kockázatokra, bár a kormánynak nem volt szüksége az államfő jóváhagyására a jelöléshez” – nyilatkozta Martin Strižinec elnöki szóvivő.



(SME/TASR/para)