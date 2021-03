Óriási tömeg várakozott az oltásra a ružinovi kórház előtt (VIDEÓ)

Nagyobb tömeg gyűlt össze pénteken reggel Pozsonyban a ružinovi kórház előtt.

Helyszíni felvétel

Az elmúlt napokban nagyobb mértékben gyorsították a 60 és 70 felettiek koronavírus elleni oltásának ütemét Szlovákiában, az érdeklődés pedig óriási: az emberek szinte versengenek a meghirdetett időpontokért, amik gyakran órák vagy percek alatt elfogynak.

Pénteken a ružinovi kórházban is zajlik a vakcinázás, ahol már a reggeli órákban óriási sorokban várakoztak az emberek az oltásra. Úgy tudjuk, voltak, akik már órákkal a kapott terminus előtt beálltak sorakozni, holott az egészségügyi intézmények arra kérik az embereket, legfeljebb tíz perccel korábban érkezzenek, hogy elkerüljék a nagyobb tömeg kialakulását. Az oltás nem az adott személy lakhelyéhez kötött, így a ružinovi kórházhoz is érkeztek emberek a környező régiókból, így a Csallóközből is.

