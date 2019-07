Óriási tűz pusztított a népszerű horvátországi üdülőhelyen, több mint 10 ezer embert evakuáltak!

A tűz egy helyi zenei fesztivál idején keletkezett a Zrče strand közelében. Az oltást nehezítette az erős szél, a lángok gyorsan terjedtek, több mint 10 ezer embert kellett evakuálni a közelből.

A tüzet kedden a délelőtti órákban sikerült eloltani. A Dnevnik.hr úgy tudja, a lángokkal 64 tűzoltó küzdött, 22 technikát vetettek be és három repülőből is oltották a tüzet.

Ohhh at least I got to enjoy #freshisland ... pic.twitter.com/WZ5hVHPOMy