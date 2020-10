Őrizetbe vette a NAKA Dušan Kováčikot!

Csütörtökön hajnalban őrizetbe vette a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség Dušan Kováčikot, a Különleges Ügyészi Hivatal vezetőjét - tudta meg a Denník N.

Dušan Kováčik (Fotó: TASR)

Kováčikot pillanatnyilag a pozsonyi rendőrségen őrzik. Rajta kívül ugyanakkor egy másik, magas beosztású rendőrtisztet is őrizetbe vettek a különleges alakulatoktól.

Michal Slivka, az Országos Rendőrkapitányság és Jana Tökölyová, a Különleges Ügyészi Hivatal szóvivője is azt közölte, hogy a folyamatban lévő eljárás miatt jelenleg nem nyilatkozhatnak.

A Denník N információi szerint a pozsonyi Takáč-bűnbandával függ össze a rendőrségi akció, állítólag mindkettejük esetében felmerül a gyanú, hogy ennek a bűnszervezetnek segítettek.

A portál úgy tudja, hogy a letartóztatásuknak köze lehet ahhoz, hogy Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság Bűnügyi Hivatalának korábbi vezetője együttműködik a rendőrséggel. Az Aktuality korábban már megírta, hogy Makó Kováčikról is vallomást tett.

Makót szeptember 17-én tartóztatta le a NAKA, majd személyi szabadság korlátozásával és zsarolással gyanúsította meg.

Kováčik immár 17. éve vezeti a Különleges Ügyészi Hivatalt és ugyan három évvel ezelőtt a Bašternák-ügy kapcsán már jelezte, hogy elképzelhető, hivatali mandátuma lejárta előtt távozik, ez a mai napig nem történt meg. Mandátuma egyébként 2021-ben jár le.

Kováčik korábban elutasította a Ladislav Bašternák elleni, adócsalások ügyében kezdeményezett büntetőeljárást, mivel szerinte nem követett el bűncselekményt. Miután azonban nyilvánosságra kerültek az adócsalások részletei, Jaromír Čižnár főügyész utasításba adta az egész ügy újbóli kivizsgálását. Bašternákot azóta jogerősen elítélték.

Dušan Kováčik hivatali ideje alatt 61 ügyben járt el felügyelő ügyészként, de egyetlen ügyben sem született vádemelési javaslat.

A közelmúltban gyanúba keveredett amiatt is, hogy 200 ezer eurónyi készpénzt tett be a bankszámlájára. A Szlovák takarékpénztár (Slovenská sporiteľňa) ezt a törvényi kötelességének eleget téve jelentette is a rendőrségnek, melyet azonban akkor még Tibor Gašpar vezetett országos rendőrkapitányként. Vizsgálat nem indult. Kováčik azt állította, hogy a pénzt a testvére adta neki kölcsön.

