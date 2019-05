Őrizetbe vették a lyoni robbantás feltételezett elkövetőjét

A francia rendőrség őrizetbe vett egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő követte el a 13 sebesültet követelő robbantást pénteken Lyonban - jelentette be hétfőn a francia belügyminiszter.

Christophe Castaner a Twitteren közzétett bejelentésben részleteket nem írt az ügyről. A párizsi ügyészség viszont azt is közölte, hogy egy 24 éves férfit vettek őrizetbe Lyonban.

A harmadik legnagyobb francia városban péntek délután fél hat után nem sokkal csomagba rejtett pokolgép robbant fel egy pékség közelében. A merénylet gyanúsítottja a biztonsági kamerák felvételeinek tanúsága szerint egy kerékpáros férfi volt, aki sötét napszemüveget viselt. A rendőrség több fényképet is közzétett az első számú gyanúsítottról a Twitteren, sok szemtanú jelentkezett is a felhívására, közülük többtucatnyit meg is hallgattak.

Rémy Heitz, a terrorizmus elleni küzdelemmel megbízott francia főügyész szombaton azt közölte, hogy az ügyben a nyomozást gyilkossági kísérlet, valamint terrorista szervezkedés és támadás gyanújával indították meg. A robbantással kapcsolatban egyelőre semmilyen szervezet nem jelentkezett - tette hozzá.

