Öröm és boldogság a tavaszi vásáron Somorján, ahol meglett az elrabolt menyasszony is! (FOTÓK)

Péntektől vasárnapig tavaszi vásár zajlik Somorja Fő terén.

Fotók: Szinghoffer Mátyás (További felvételekért kattints!)

A vásárban az odalátogató megtalálja a házi finomságokat, a kézműves termékeket, dekorációt, de a házi pecsenyét és a kürtös kalácsot is. A gyerekek hagyományos fajátékokkal is szórakozhatnak, a rendezvényt pedig fellépők sora kíséri. Pénteken este például az Arizóna koncertezett épp, amikor a színpadra érkezett egy elrabolt menyasszony. Szerencsére nemsoká párja is megtalálta.

