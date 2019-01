„Örömmel tölt el, hogy segíthetek az embereknek megtalálni álmaik otthonát”

Céltudatos, kitartó és sikerorientált. Legfőképp azért szereti a munkáját, mert általa másoknak is örömet okozhat, hiszen nincs is annál nagyobb siker, mint amikor az ügyfél a segítségével megtalálja álmai otthonát. A dunaszerdahelyi RE/MAX Attractive ingatlanközvetítő iroda tulajdonosával, Kovalcsik Zsuzsannával beszélgettünk.

Kovalcsik Zsuzsanna 2008-ban alapította meg a RE/MAX ingatlanközvetítő irodát. A dunaszerdahelyi cég mára a hazai RE/MAX hálózat egyik legproduktívabb irodája. Már a kezdetekkor, 2009-ben és 2010-ben elnyerték a 3. legsikeresebb irodának járó címet, és azóta is évről évre felkerültek az országos szintű dobogóra. Az irodavezető mindössze háromévnyi vállalkozás után rangos nemzetközi elismerést kapott Las Vegasban a cége által kínált szolgáltatások minőségéért és a 2011-es évben nyújtott teljesítményért.

Néhány évvel ezelőtt a szlovákiai hálózat legsikeresebb irodájaként az első helyért járó vándorkupát is átvehették, és azóta is töretlen a sikerük. A kezdet is ilyen gördülékeny volt?

A kezdet sosem egyszerű, hiszen minden vállalkozás elindításához és fellendítéséhez rengeteg energia szükséges. A RE/MAX-szal kötött franchise-szerződés által azonban kiváló lehetőséget kaptunk, amellyel élni tudtunk, a rengeteg munka, odafigyelés és igyekvés pedig meghozta a gyümölcsét.

Miben rejlik a dunaszerdahelyi RE/MAX ingatlanközvetítő iroda sikerének titka?

A siker nagy mértékben azon múlik, hogyan viszonyulunk az ügyfélhez. Fontos azonban hozzátenni, hogy sikereket kizárólag egy jól működő csapattal lehet elérni, hiszen anélkül a legígéretesebb projekt sem működik.

Külső szemlélőként úgy látom, sikerének titka minden bizonnyal a munkája szeretetében is rejlik.

Nagyon szerencsés vagyok, hiszen olyan dologgal foglalkozhatok, amit szívesen csinálok, a munkám által pedig másoknak is örömet okozhatok – legyen szó ingatlanvételről vagy -eladásról. Valóban szeretem a munkám, és azt hiszem, ezt az ügyfelek is látják.

Egy ilyen típusú állás mellett nehéz megtartani a munka és magánélet egyensúlyát?

A legfontosabb számomra a családom – így volt ez a múltban és a jövőben is így lesz. De mint minden céltudatos nőnek, nekem is fontos részét képezi az életemnek a karrier. Olyan munkát sikerült találnom, amelyben kiteljesedhetek, és közben szó sincs arról, hogy a munkára fordított idő a családi élet rovására menne. Az elmúlt négy évben anyasági szabadságon voltam, de ez idő alatt távolról is kivettem a részem a cég vezetéséből. Hiányzott már az életemből a teljes körű munka, mert nem csak a háttérből szeretnék foglalkozni a vállalattal.

Mi lehet az ügyfelek elégedettségének záloga?

Az iroda munkatársai igyekeznek az ügyfél érdekeit szem előtt tartani. A kliensnek csupán az ingatlan kiválasztásával kell törődnie, az adásvétel adminisztratív részének terhét leveszik a válláról, ezáltal energiát, időt és pénzt takaríthat meg. A csapat valamennyi tagja a legjobb tudása és tapasztalata szerint igyekszik az ügyfelek segítségére lenni az ingatlanügyletekben.

A vállalat honlapja a vásárolni és az eladni kívánóknak is nagy segítséget nyújt, valamint a bérbe adók és -vevők is hasznos információkat találnak.

Forduljon bizalommal a RE/MAX tapasztalt szakembereihez, akik minőségi szolgáltatást nyújtva segítenek eligazodni az ingatlanok világában!

Elérhetőségek: RE/MAX Attractive Fő utca 28/7, Dunaszerdahely tel.: +421 31 550 55 55 attractive@re-max.sk e-mail: www.remaxdunajskastreda.sk web:



(PR-cikk)