Orosz disszidensekből álló fegyveres csapatok lépték át a határt és szálltak harcba Oroszország területén

A csoport a Telegram-oldalán jelentette be, hogy átlépték az orosz határt. A BBC szerint orosz haditudósítók és a Baza nevű portál is arról számolt be, hogy kedden reggel lövöldözésre és tüzérségi tűzharcra került sor Tyotkino községnél.

A Wargonzo nevű orosz Telegram-oldalon közzétett beszámoló szerint a reggeli órákban kisteherautókon érkező fegyveres csoportok aknavetős és tüzérségi támogatás mellett próbálták áttörni a határt Belgorod térségében.

A jelentés szerint mintegy 50 fegyveres haladt a belgorodi terület irányába, majd miután fegyveres harc tört ki, az oroszok szerint a szabadcsapatok visszavonultak.

Andrej Rudenko tudósító szerint az orosz hadsereg megsemmisítette a szabadcsapat három páncélozott járművét. Viszont a Szvoboda Rosszija, valamint a Szibériai Zászlóalj is megosztott videókat, amelyek a határátkelést és a harcokat örökítik meg.

Three units of Russian volunteer troops fighting for Ukraine claimed to have crossed over the border into Russia’s Belgorod and Kursk regions on Tuesday morning.



: https://t.co/DL5nprTJuT



: Telegram channel Legion of freedom pic.twitter.com/OvZayFmAOl