Orosz rakétatalálat ért szombaton reggel egy kijevi toronyházat!

Szergej Lavrov külügyminiszter legutóbb pénteken hirdette ezt. Közben pedig szombaton reggel ért rakétatalálat egy kijevi toronyházat. A lakótelep, ahol a a tornyház található, az ukrán főváros egyik repülőterének közelében van.

This apartment building in Kyiv was hit by shelling overnight, according to news agency @unian.



Russian MFA Sergei Lavrov said yesterday that "nobody is going to attack the people of Ukraine," and there would be"no strikes on civilian infrastructure." pic.twitter.com/0T0BO9HYv0