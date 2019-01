Oroszbarát idióták gyújthatták fel az ungvári magyarok székházát

A vádirat szerint a Falanga nevű neonáci szervezethez, valamint a Változás (Zmiana) nevű parlamenten kívüli lengyel oroszbarát törpepárthoz közelálló 28 éves Michal P. azzal bízta meg a másik két gyanúsítottat, a 22 éves Adrian M.-t és a 26 éves Tomasz Sz.-t, hogy gyújtsák fel a KMKSZ ungvári épületét. Az eset 2018. február 4-én történt, a férfiak Molotov-koktélt dobtak be a KMKSZ-székház egyik ablakán. Az irodában tűz ütött ki, senki sem sérült meg.

A lengyel közszolgálati hírtelevízió, a TVP Info szerint a három férfit "terrorszerű támadás" miatt vádolják. A TVP Info honlapján idézett vádirat szerint Michal P. azzal beszélte rá a két férfit a gyújtogatásra, hogy "kompromittálni kell" az ukrán szélsőséges nacionalistákat. A provokáció valódi célja az ukrán-magyar kapcsolatok megrontása volt - olvasható a TVP Info honlapján. Ezt a motivációt említi a Wirtualna Polska független lengyel hírportál (wp.pl) is.

A TVP Info honlapja a vádiratot idézve közölte: az előkészítő eljárás során az egyik gyanúsított azt állította, hogy a gyújtogatás ötletadója egy kétes hírű német újságíró volt, aki többször megfordult Kelet-Ukrajnában, az oroszbarát szakadárok által megszállt területen. Az újságíró a vádlottak vallomása szerint Berlinben találkozott Michal P.-vel, ezer eurót adott át neki. A honlap úgy tudja, hogy az újságírót a lengyel nyomozók egyelőre nem hallgatták ki.

A wp.pl név szerint említi Manuel Ochsenreiter német újságírót, akiről Michal P. a keddi bírósági tárgyaláson is beszélt. Az elkövetők felvételt készítettek a gyújtogatási kísérletükről, és elküldték Ochsenreiternek. Korábban az ukrán sajtó is arról számolt be, hogy Michal P. vallomásaiban Ochsenreiter szerepelt. Ennek kapcsán Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter januárban arra figyelmeztette Magyarországot, hogy "ideje felfognia, milyen mértékben kiterjedtek" az orosz hibrid hadviselési módszerek.

A 2018. február 4-i gyújtogatási kísérletet követően február 27-én egy nagyobb, feltehetőleg a kelet-ukrajnai konfliktusövezetet megjárt hivatásos katonák által elkövetett pokolgépes támadás érte a KMKSZ-székházat, aminek következtében súlyos károk keletkeztek az épületben, de személyi sérülés akkor sem történt. Az ukrán hatóságok szerint mindkét eset mögött Moszkva áll.

