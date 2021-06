Oroszlánok fertőződtek meg koronavírussal az állatkertben, egyikük elpusztult

Egy oroszlán elpusztult koronavírus-fertőzésben, nyolc másiknak pedig pozitív lett a tesztje egy indiai állatkertben.

A déli Tamilnádu államban, Csennai városban működő Arignar Anna Zoológiai Park személyzete a múlt héten észlelt étvágytalanságot, orrfolyást és köhécselést egy oroszlánfalka tagjai körében. Az ezt követő vizsgálat kilenc állat esetében mutatta ki a fertőzöttséget, közülük a Neela nevű kilencéves nőstény pedig csütörtökön elpusztult.

A kimúlt oroszlán nem mutatta a betegség tüneteit, csak a halála előtti napon tapasztaltak nála némi orrfolyást.

A koronavírussal fertőzött oroszlánokat szoros megfigyelés alatt tartják, a tamilnádui állatorvosi egyetem szakértői pedig kezelésben részesítik őket a betegség ellen. Különös figyelmet szentelnek két idősebb, egy 23 és egy 19 éves állatnak.

A járványveszély miatt április 20. óta zárva tartó állatkert azt állítja, hogy betartottak minden ajánlott óvintézkedést és fogalmuk sincs, miként fertőződhettek meg a nagymacskák.

A gondozók és más dolgozók mind be vannak oltva Covid ellen és ezzel együtt is csak védőfelszerelésben mennek be az állatok közé. Ellenőrzik és fertőtlenítik az állatok eledelét is.



(MTI)