Oroszország és Ukrajna között jövőre megkezdődhetnek a tárgyalások - így látja a cseh államfő

A világban szinte mindenütt látható a nemzetközi rend megingása, feléledtek a befagyott konfliktusok, például a Kaukázusban, és aggodalomra adnak okot az afrikai katonai államcsínyek is - jelentette ki Petr Pavel cseh államfő csütörtökön Prágában a Diplomácia és biztonság elnevezésű konferencián, ahol kitárgyalta azt is, hogyan látja a szomszédságunkban zajló véres konfliktust is.

"Oroszország esetleges sikere mindannyiunk veresége lenne" - vélekedett Petr Pavel, rámutatva arra, hogy "egyre inkább elmélyülnek a létező konfliktusok, és újabbak is születnek". Úgy vélte: Oroszország még messze nem szenvedett vereséget Ukrajnában. Szerinte a helyzet úgy áll, hogy a hadban álló "két ország között jövőre megindulhatnak a tárgyalások, mivel a fejlemények nem utalnak arra, hogy az ukrán fél katonai fölénybe kerülhetne. Az idő most Oroszországnak kedvez, amely erősebb mobilizációs bázissal rendelkezik az emberi erőforrások terén". És most Moszkva időnyeréssel pótolni tudja a már régóta hiányzó felszereléseket, ezért láthatunk hatalmas szállítmányokat Észak-Koreából, meg különböző erőfeszítéseket a szankciók megkerülésére - véli Pavel.

Pavel szerint nyilvánvaló, hogy Oroszország igyekszik minél tovább elnyújtani a konfliktust.

Moszkva megvárhatja a jövőre esedékes amerikai elnökválasztásokat, aminek az eredménye megingathatja Ukrajna megsegítését, azaz azt, hogy az eddigi szövetségesei elegendő fegyverrel lássák el a megtámadott országot. Ami pozitívum Ukrajna számára, - így a cseh államfő - az az, hogy Kijev "oldalán állunk, és támogatnunk kell őket céljaik elérésében.

Nincs más választásunk, mint kitartani a támogatás mellett” – tette hozzá Pavel, megjegyezve, hogy a Nyugatnak addig kell ezt tennie, amíg maguk az ukránok nem döntenek a következő lépésükről.

"És nem csak Ukrajnáról van szó. A nemzetközi rend megingása szinte mindenütt látható" - hívta fel a figyelmet a cseh elnök. Szerinte "a Hamász Izrael elleni brutális támadása után kialakult közel-keleti helyzet kimondottan robbanásveszélyes". A nemzetközi biztonság megteremtésének egyik legfőbb eszköze a diplomácia, amelynek "mindig meg kell előznie a katonai megoldásokat" - szögezte le.

Az államfő hangsúlyozta, hogy a cseh diplomáciának is nagyobb szerepet kell vállalnia, és aktívabbnak kell lennie a nemzetközi problémák megoldása terén. "Üdvözlöm, hogy Csehország megpróbálja visszaszerezni régi pozícióit, és partnerséget kínál az afrikai országoknak" - jelentette ki az elnök Petr Fiala kormányfő egyhetes afrikai körútjával kapcsolatban.

Ez utóbbi hírrel kapcsolatban beszámoltunk arról, miszerint hétfőn váratlanul lemondták Petr Fiala cseh miniszterelnök látogatását a legnépesebb, 220 milliós afrikai országba, mert a vendéglátó nem tudja őt fogadni. "A nigériai kormány közölte velünk, hogy nem képes biztosítani Fiala megfelelő fogadását és programját, beleértve az üzleti fórumot is. Ennek alapján úgy döntöttünk, hogy a látogatást lemondjuk" - közölte a kenyai Nairobiban Václav Smolka cseh kormányszóvivő cseh újságírókkal. "Diplomáciai források szerint a nigériai lépés összefüggésben lehet Csehország Izraelt támogató pozíciójával az ENSZ-ben" - írta a ČTK hírügynökség a tervezett látogatással kapcsolatban.

