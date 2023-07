Oroszország ukrajnai orosz agressziója miatt fellendülőben van Szlovákia fegyveripara

Fellendülőben van Szlovákia fegyveripara. Oroszország ukrajnai orosz agressziója miatt az EU tagállamai megnövelték katonai költségvetésüket.

A Zuzana2 önjáró tarack - TASR

Szlovákia ugyanakkor a védelmi kiadások tekintetében a leggyengébb országok közé tartozott, mert jelenleg csak közelít a katonai kiadásokra költött pénz bruttó hazai termék két százalékát.

Az Ukrajnát fegyverekkel és munícióval támogató országok fegyverraktár-készletei megcsappantak, így most fel kell tölteni a raktárakat. A fegyvergyártás támogatására Európai Unió 500 millió eurós támogatási programot írt ki, amelyből szlovák cégek profitálhatnak, amelyeknek viszonylag széles a termékskálája, ám elsősorba Szlovákia lőszergyártása erős. Emellett a hazai fegyvergyárak egy sor nehéz- és könnyűfegyver előállítására is képesek. mint például kerekes és lánctalpas páncélozott járművek, tüzérségi és kézi lőfegyverek. Nem beszélve a katonai információs és kommunikációs technológiákról. Nxyilván ezért van külföldön is komoly érdeklődés hadiipari termékein iránt. Amit bizonyít, hogy Martin Sklenár védelmi miniszter és Miroslav Wlachovský külügyér a minap együtt látogattak el a boženai Krupinába, az aknamentesítési rendszereket gyártó Way Industries üzemébe, ahol bejelentették, hogy a megnövekedett megrendelések teljesítését készek támogatni az állami költségvetésből.

A hazai fegyvertárak fellendülését egyébként maguk a cégek és az elmúlt év gazdasági eredményei is igazolják. Az árbevétel és a nyereség többeknél is megugrott, rekord bevétellel zárták a gazdasági évet.

-para-