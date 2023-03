Oroszországban letartóztatták a The Wall Street Journal tudósítóját

Kémkedés vádjával letartóztatták Jekatyerinburgban Evan Gershkovichot, a The Wall Street Journal amerikai napilap tudósítóját - közölte csütörtökön az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A közlemény szerint Gershkovich "titkos információkat gyűjtött az orosz hadiipari komplexum egyik vállalkozásának tevékenységéről". Az FSZB nem hozta nyilvánosságra, hogy mikor tartóztatták le az újságírót.

Gershkovich akár húszéves börtönbüntetést is kaphat, ha kémkedésért elítélik.

A The Wall Street Journal honlapja szerint Evan Gershkovich Oroszországról, Ukrajnáról és a Szovjetunió utódállamairól írt tudósításokat. Korábban az AFP francia hírügynökség és a The Moscow Times angol és orosz nyelvű napilap tudósítója volt, valamint az amerikai The New York Times napilapnál is dolgozott.



MTI