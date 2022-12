Orrba cseppenthető, influenza elleni vakcinát ajánlanak a két évnél idősebb gyerekeknek Szlovákiában

A szlovák piacon jelen van egy influenza elleni vakcina, melyet az orrba cseppentve adnak be, elsősorban gyerekeknek javasolt.

Janka Nosková gyermekorvosnő a Markízának elmondta, hogy a gyermekeket az oltásnak ez a formája nem traumatizálja. A vakcinának ez a formája elterjedt Nagy-Britanniában és a Benelux-államokban.

Az orrba cseppenthető vakcinát két évnél idősebb gyermekeknek ajánlják. Miloš Jeseňák immunológus kifejtette, hogy míg a koronavírus-fertőzés gyermekeknél általában enyhébb lefolyású megbetegedést eredményezett, az influenza esetében ők - elsősorban az óvodások - az egyik legveszélyeztetettebb csoport.

Közölte azt is, hogy december elején is van értelme még beoltatni magunkat vagy gyermekeinket az influenza ellen, mivel ez a leghatékonyabb formája a betegség megelőzésének. "A különböző vitamonoknak és táplálékkiegészítőknek is van némi hatásuk, de biztosan nem olyan jelentős, mint az oltásnak" - jegyezte meg.

Az influenza elleni oltáshoz a szlovákiai társadalom hozzáállása nem különösebben változik, évről évre a lakosság mintegy 3-4%-a van beoltva.

