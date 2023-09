Országos szakmai napon találkoztak a könyvtárosok

A tavalyi komáromi szakmai nap után idén szeptember 18-án került megrendezésre a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének országos találkozója Kassán. A program háromnapos volt, amelynek részét képezték városnéző túrák, könyvtárlátogatások, szakmai előadások és workshopok is.

Az SZMKE országos szakmai rendezvénye már szeptember 17-én megkezdődött, az egyesület egy szervezett autóbuszjárattal Dunaszerdahelyről, Komáromon és Párkányon át Kassáig utaztatta résztvevőit. Az út felében Losoncon egy könyvtárlátogatást és egy városnézést is beiktattak. Nagy Zora a Nógrádi Könyvtár bibliográfusa fogadta a vendégeket a könyvtár épületében. Az idegenvezető Puntigán József helytörténész volt.

A fő napon, hétfőn délelőtt előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, majd az SZMKE tagjai közgyűlésen vehettek részt, ebéd után pedig három órás workshopon bővíthették szakmai tudásukat.

Az előadói blokkot Dancs Szabolcs a budapesti Országos Szécsényi Könyvtár Közgyűjteményi Szabványosítási Irodájának vezetője mutatta be az SZMKE háromnyelvű, magyar-szlovák-angol online szakterminológiai szótárát, amely az elmúlt évben készült el a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával. Őt követte Roncz Melinda, aki a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet Bibliotheca Hungarica online elérhető adatbázisait és gyűjteményeit, valamint a kutatókönyvtár szolgáltatásait mutatta be. Pozsonyból érkezett előadni Hujdič Tibor olvasásnépszerűsítő, aki az iskolai könyvtárak működési lehetőségeiről tartott tartalmas előadást. Szeghy András házigazdaként, a Kassai Állami Tudományos Könyvtár szakbibliográfusa a Vizsolyi Biblia szlovákiai példányairól adott elő. Špáni Pavol szintén Pozsonyból érkezett és a SVOP cég BibLib rendszeréről beszélt, ami hamarosan magyar nyelven is elérhető lesz. A Qulto cég képviseletében Pancza János tartott prezentációt a különféle gyűjtemények, városok, kulturális örökségek digitális platformjairól. Hajdu Zsófia a Pre-con Restaurátor Kft. Vezetője a papír alapú könyvtári, levéltári, irattári dokumentumok restaurálási kihívásairól és lehetőségeiről tartott izgalmas előadást. A rendezvény kiegészítő programja volt a könyvbörze, a szakmai kiállítás és a könyvvásár. A helyszínen kiállított a CEIBA cég és a Családi Könyvklub is.

Az előadásokat követően az SZMKE tagjai közgyűlést tartottak, ahol Tegdes Egyházi Dóra az egyesület elnöke ismertette a szervezet aktuális helyzetét, rendezvényeit és a jövőbeni terveit. A tagságnak lehetősége volt hozzászólni, kérdezni az elnökség tevékenységéhez.

Az ebédszünetet követően a résztvevők két workshop közül választhattak. Az egyik workshopot Szabó Eszter és Szécsényi Orsolya az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár könyvtárosai tartották. A műhelymunka keretében a jelenlévők négy csoportban készíthettek el társasjátékokat négy különböző irodalmi alkotás témájában. Ezzel práhuzamosan egy másik teremben Kálócz László tartott drámapedagógiai workshopot, amely témája William Golding: A legyek ura c. műve volt. A résztvevők játékos, dramatizált formában dolgozhatták fel az iskolai bántalmazás témakörét.

A hétfői nap megkoronázásaként koraeste Kassa főterén Czima Erzsébet idegenvezetésével járhatták be a szakmai nap résztvevői az óváros nevezetes helyszíneit. A szakmai program levezetéseként kedden, szeptember 19-én délelőtt könyvtárlátogatásokat szerveztek. A húszfős társaság ellátogatott a Szakkay József Szakközépiskola iskolai könyvtárába, majd a Kassai Állami Tudományos Könyvtár főépületébe és a helytörténeti részlegébe, majd a Bocatius János Könyvtárba és legvégül a Kelet-szlovákiai Galéria Elnöki Könyvtárába. Ezután megtekintették a Márai Sándor emlékkiállítást, s az ebéd után újra nyugat felé véve az irányt ellátogattak a jászói Premontrei Apátságba.

„A visszajelzések alapján nagyon jól sikerült a szakmai napunk. A résztvevők elégedettek voltak mind a szakmai programmal, mind a helyszínek nyújtotta élménnyel. Egyesületünk igyekszik a rendezvényeit mindig más helyszínen megrendezni, hogy a keleti és a nyugati régió könyvtárosai egyforma lehetőséget kapjanak a részvételre. Ezt persze nem mindig egyszerű kivitelezni. A szakmai program összeállításánál arra ügyelünk, hogy mivel országos rendezvényről van szó, így a különböző könyvtártípusokban dolgozók is találjanak maguknak hasznos előadást, vagy workshopot. Nem csak a könyvtárosokat, de a pedagógusokat is célcsoportnak tartjuk, hiszen sok iskolában működnek könyvtárak. A rendezvényen több mint negyvenen vettek részt Pozsonytól egészen Ágcsernyőig.“ – fogalmazott az SZMKE elnöke, Tegdes Egyházi Dóra.

Senki nem távozott üres kézzel, hiszen a Lilium Aurum jóvoltából ajándék könyvekkel gazdagodtak a résztvevők. Az egyesület idén több extrával is készült. Fülöp Éva a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola iskolai könyvtárosa és a buzitai Alapiskola tanárainak segítségével minden résztvevő kapott egy, a gyerekek által rajzolt képeslapot. A regisztrációs pultnál pedig kifejezetten erre az alkalomra készíttetett kerámia bögréket lehetett vásárolni, s ezzel is támogatni az egyesület tevékenységét.

