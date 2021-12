„Örülök, hogy Szlovákiában már 800 ezren vannak beoltva a harmadik adaggal” – a kormányfő megkapta az emlékeztető oltást

A harmadik adaggal történő oltás az omikron variánsra való tekintettel is fontos. Ezt Eduard Heger kormányfő jelentette ki hétfőn, miután megkapta a koronavírus elleni vakcina harmadik adagját a pozsonyi Nemzeti Futballstadionban.

Fotó: TASR

A miniszterelnök elmondta, július 23-án kapta meg a második vakcinát, és amikor megérkezett az értesítés, hogy felveheti a harmadikat is, élt a lehetőséggel. Kiemelte, hogy azokban az országokban, ahol lényegesen magasabb a beadott védőoltások száma, szigorú intézkedéseket vezetnek be karácsonykor. "Igyekszünk minél több információt szerezni arról, hogyan fog viselkedni ez a variáns. Azt már biztosan tudjuk, hogy nagyon gyorsan terjed" - mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a harmadik adag jelentősen növeli a védelmet ezzel a változattal szemben is.

A kormányfő aláhúzta, különösen fontos, hogy az idősebbek felvegyék az emlékeztető oltást. „Örülök, hogy Szlovákiában már 800 ezren vannak beoltva a harmadik adaggal” – mondta, de egyúttal figyelmeztetett, Szlovákiában továbbra is alacsony az oltottsági arány, éppen ezért arra buzdított mindenkit, hogy oltassák be magukat.

A közelgő ünnepek kapcsán arra kért mindenkit, hogy tartsák be az intézkedéseket, hordják a reszpirátort és minimalizálják a személyes találkozásokat.

Az eredeti tervek szerint Boris Kollár házelnök is hétfőn kapta volna meg az emlékeztető oltást, a programja miatt azonban kénytelen volt szerdára halasztani.



(TASR)