Orvosi kamara: a koronavírus velünk marad, mint az ózonlyuk vagy a kergemarhakór, az oltatlanok fizessék kezelésük egy részét

A COVID-19-et okozó koronavírus már itt marad közöttünk, de mielőbb el kellene érni a társadalom minél teljesebb átoltottságát, véli a Szlovák Orvosi Kamara (SLK). Nem zárkóznak el az oltás kötelezővé tételétől, az oltást elutasítókra pedig pénzbírságot szabnának ki. Azt is elfogadhatónak tartják, hogy az oltást elutasítók fizessék a gyógyításuk költségeinek egy részét, ha megbetegednek.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A koronavírus itt marad közöttünk, ezért mielőbb el kell érni a lakosság teljes átoltottságát, véli a Szlovák Orvosi Kamara.

„Megtanuljuk majd számolni az újabb és újabb hullámokat, amelyek különböző erősségűek lesznek, és már csak bizonyos térségeket fognak érinteni” – jelentette ki Pavel Oravec, az SLK elnöke.

A védőoltások is velünk maradnak, meg kell szoknunk, hogy újabb és újabb adag oltást kell felvenni a védettség biztosításához.

Szerinte a végeredmény mindenképpen az lesz, hogy társadalmi szinten elérjük majd az olyan szintű átoltottságot és védettséget, hogy a betegséggel együtt tudunk majd élni. „Megtanulunk együtt élni vele, mint ahogyan megtanultunk együttélni az ózonlyukkal és a kergemarhakórral is” – véli Oravec.

Az viszont korántsem mindegy, hogy ezt az állapotot mikor érjük el.

„A folyamat felgyorsítható, és a védőoltással hamarabb elérhetjük, hogy a vírus kevésbé gátolja mindennapi életünket, kevesebb szenvedést okozzon, csökkenjen a halálozások száma, csökkenjen az orvosokra és a nővérekre nehezedő nyomás és végre a gyógyítás is visszatérhessen az eredeti kerékvágásba” – magyarázta a kamara elnöke.

A kollektív immunitás gyorsabb kialakulása érdekében a kamara szerint minden eszközt fel kell használni az átoltottság növeléséhez. „A lockdown bevezetése csak rövid ideig gátolja a járvány terjedését, és a feloldásnál először az oltottaknak és a védetteknek kell nagyobb szabadságot adni” – mondott példát az egyik ösztönzési módra Oravec.

A pénzügyi ösztönzést sem zárja ki, de az SLK szerint hatékonyabb a negatív ösztönzés, mint a pozitív.

„Más országok példája azt mutatja, hogy a negatív ösztönzéssel, vagyis a »büntetéssel« jobb eredmények érhetőek el” – jelentette ki Oravec.

Kifizettetnék a kezelés egy részét és a teszteket

A negatív pénzügyi ösztönzést szerinte nem mindenképpen a pénzbírság kiszabása jelenti az oltást elutasítókra. „Ez lehet például önrész fizetése a megelőzés, a tesztelés során, mivel a be nem oltottak veszélyeztetik önmagukat és környezetüket is” – magyarázta Oravec. A tesztelést rendszeressé tennék a be nem oltottak számára, ami rendszeres havi vagy heti kiadást jelentene számukra.

A kamara elismeri, hogy a beoltottak is megfertőződhetnek és így fertőzhetnek is, de sokkal kisebb arányban, mint a be nem oltottak. „A beoltottak esetében sokkal alacsonyabb a felhalmozódó vírusmennyiség a légutakban, ezért kisebb mértékben fertőznek, mint a nem beoltottak” – indokolja az oltottak és az oltást elutasítók megkülönböztetését Oravec.

Nem vetik el az oltás kötelezővé tételét sem, de úgy vélik, hogy a kormány egyelőre nem merítette ki az önkéntes oltás ösztönzésének minden lehetőségét.

„Az is egy lehetőség, hogy az oltatlanul megbetegedettektől elkérjék a kezelés költségeinek egy részét” – véli Oravec.

Szerinte ez azért is indokolt, mert a be nem oltottak gyógyítása általában drágább. „A be nem oltott beteg kezelése, súlyos lefolyású betegség esetén sokkal drágább, mint a beoltott betegek kezelése, akiknél a betegség általában sokkal enyhébb lefolyású – magyarázta az SLK elnöke. –

Az oltás egyértelműen megkönnyíti a kezelést, olcsóbbá teszi azt. Az embereknek ezt tudatosítaniuk kell.”

Az önrészfizetés bevezetésére hajlik a kormány is, amely feladatul adta az egészségügyi miniszternek, hogy dolgozza ki a kezelés költségeihez való hozzájárulás feltételeit. Vladimír Lengvarskýnak január elejére kell elkészítenie ezt az anyagot. Az oltás kötelező bevezetéséről beszélt Eduard Heger kormányfő is.

- lpj -