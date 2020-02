Oscar-díj - Renée Zellweger lett a legjobb színésznő, Joaquin Phoenix a legjobb színész, Brad Pitt sem ment haza üres kézzel

A gálát idén is házigazda nélkül rendezték meg, a műsor felvezetéseként Janelle Monae énekelt egy dalt az Egy kivételes barátból, és a széksorok között táncolva a film főszereplőjének, Tom Hanksnek a fejébe nyomta keménykalapját. Az énekesnőhöz később Billy Porter is csatlakozott a színpadon.

Az estet két korábbi Oscar-házigazda, Chris Rock és Steve Martin nyitotta meg.

A ceremónia első díjai között adták át a legjobb animációs film trófeáját a Toy Story 4. és a legjobb rövid animációnak járó Oscart a Hair Love alkotóinak.

Brad Pitt kapta a legjobb férfi mellékszereplő díját. Az 56 éves színész, aki Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmjében szerepelt, a nézőtéren ülő rendezőnek és a film másik sztárjának, Leonardo DiCapriónak is megköszönte a díjat, amelyet végül gyerekeinek ajánlott.

Az Élősködők és a Jojo Nyuszi kapta a forgatókönyves díjakat

A legjobb eredeti forgatókönyvért járó díjat a koreai thriller-vígjáték rendezője, Bong Dzsun Ho és írótársa, Han Dzsin Von vehette át, míg a legjobb adaptált forgatókönyvért járó Oscar-szobrot a Jojo Nyuszi rendezője és egyik főszereplője, az új-zélandi Taika Waititi kapta.

A legjobb élőszereplős rövidfilm a The Neighbors' Window lett, a legjobb díszletért járó díjat a Volt egyszer egy... Hollywood, a legjobb jelmezért odaítélt Oscart pedig a Kisasszonyok című kosztümös film kapta.

Laura Dern lett a legjobb női mellékszereplő, a Házassági történet című válási drámában nyújtott alakításáért vehette át az amerikai filmakadémia díját. Dern mellett Kathy Bates (Richard Jewell), Scarlett Johansson (Jojo Nyuszi), Florence Pugh (Kisasszonyok) és Margot Robbie (Botrány) versengett még a filmakadémia díjáért ebben a kategóriában.

A legjobb dokumentumfilm Oscar-szobrát Az amerikai gyáregység alkotói, a magyar származású Steven Bognar, Julia Reichert és Jeff Reichert vehették át a Dolby Színházban. A film a Barack Obama volt amerikai elnök és felesége, Michelle Obama által alapított Higher Ground produkciós cég első munkája. A Netflixen látható film egy ohiói autószélvédő-gyárról szól, amelyet egy kínai befektető üzemeltet. Számos témával foglalkozik, köztük a munkások jogaival, a globalizáció kérdéseivel és az automatizálással.

A rövid dokumentumfilmes mezőnyből az Afganisztánban forgatott Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) című, gördeszkázni tanuló lányokról szóló produkció nyerte a díjat.

Roger Deakins kapta a legjobb operatőrnek járó díjat a vasárnapi Oscar-gálán Los Angelesben, a brit alkotó az 1917 című háborús film fényképezéséért vehette át az amerikai filmakadémia elismerését. Deakinst 15. alkalommal jelölték, és ez a második Oscar-díja a Szárnyas fejvadász 2049 után.

Az 1917 kapta a legjobb hangkeverés díját is, míg a hangvágásért járó Oscar-díjat Az aszfalt királyai című filmnek ítélték oda, csakúgy, mint a legjobb vágásért járó elismerést.

A várakozásoknak megfelelően az Élősködők című dél-koreai alkotás, Bong Dzsun Ho rendező műve kapta a legjobb nemzetközi film Oscar-díját. Ez az első alkalom, hogy koreai filmnek ítélték oda az Oscar-díjat ebben a kategóriában, amelynek eddig a legjobb idegen nyelvű film volt a neve.

A vizuális effektusokért az 1917 című háborús filmet jutalmazták a 92. Oscar-gálán, a smink és frizura kategóriájában pedig a Botrány alkotóit ismerték el a díjjal.

A legjobb filmzene a Joker című alkotásé lett, a díjat az izlandi zeneszerző, Hildur Gudnadóttir kapta. A legjobb betétdal a Rocketman című filmből az (I'm Gonna) Love Me Again lett, a világhírű énekest, Elton Johnt és Bernie Taupint jutalmazták érte.

Az Élősködők című filmért a dél-koreai Bong Dzsun Ho kapta a legjobb rendezőnek járó díjat.

Joaquin Phoenix, a Joker című film főszereplője kapta meg az amerikai filmakadémia elismerését.

Renée Zellweger pedig átvehette a legjobb női főszereplő Oscar-díját a Judy című életrajzi drámában nyújtott alakításáért.

