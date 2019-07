Összeálltak egy csoportképre az Oroszlánkirály főszereplői

A film készítői úgy döntöttek, megmutatják a szereplőket egy fotón.

A képen Donald Glover (Simba), Seth Rogen (Pumbaa), John Oliver (Zazu), Billy Eichner (Timon) , Alfre Woodard (Sarabi), Shahadi Wright Joseph (Young Nala), JD McCrary (Young Simnba), Florence Kasumba (Shenzi), Chiwetel Ejiofor (Scar), Keegan-Michael Key (Kamari) and Eric André (Azizi) látható.

The cast of #TheLionKing. The king arrives in theatres next Friday, July 19. pic.twitter.com/LWF8ovbSmT