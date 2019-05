Összeférhetetlenség miatt elveszítheti honatyai megbízatását egy kisebbségi magyar képviselő Szlovéniában

A három tagú független testület, melynek tagjait az államfő nevezi ki hat évre, januárban még úgy határozott: nem összeférhetetlen az, hogy Horvát Ferenc két tisztséget tölt be (ő a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, valamint parlamenti képviselő is egyben), ugyanis erről egyetlen jogszabály sem rendelkezik. A bizottság ugyanakkor kifejezésre juttatta véleményét: a parlamenti képviselőkről szóló törvényt módosítani kell, hogy egy személy a jövőben ne tölthessen be egyidejűleg több választott tisztséget.

A törvény módosítására a KPK felszólította a parlament választási és mandátumvizsgáló bizottságát, de ez idáig nem született döntés.

A korrupcióellenes bizottság korábbi döntésével ellentétben ezután április 29-én új határozatot hozott, amelyben az integritásról és a korrupció megelőzéséről szóló törvényre hivatkozva felszólította Horváth Ferencet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül mondjon le egyik tisztségéről, és a döntéséről értesítse a bizottságot.

Horváth Ferenc az MTI-nek telefonon azt mondta: megkapta a testület végzését, és rövid időn belül dönteni fog, amiről tájékoztatja majd a közvéleményt is.

MTI