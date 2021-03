Összefirkálták a szlovák konzulátus épületét, így reagáltak Matovič idétlen poénjára Ukrajnában

Mіняємо Словаччину на Крим - Szlovákiát Krím félszigetre cseréljük. Ez a Igor Matovič-féle poénkodásra utaló falfirka ékesíti az egyik kelet-ukrajnai nagyváros szlovákiai konzulátusának épületét.

Forrás: Sq.com.ua

A szlovák kormányfő minapi viccelődésének a híre futótűzként terjedhet a szomszédos Ukrajnában. Ahogy arról mi is beszámoltunk, Matovič kedden a Rádio Expres Naživo című műsorában vendégeskedett, ahol az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina beszerzéséről beszélt.

Braňo Závodský műsorvezető kérdésére, hogy mit ígért a szállítmány fejében Moszkvának, a kormányfő csipkelődve válaszolt. „Kárpátalját. Elnézést, mégis mit gondol? Nem ígértem nekik semmit".

Ezt a poénnak vélt beszólást Kijevben is meghallották, és Ukrajna ezt rossz néven vette, rögtön be is hívatták Matúš Korba szlovákiai diplomatát az ukrán külügyminisztériumba, egyúttal felszólítottá Matovičot, hogy kérjen elnézést a kijelentéséért. A szlovák kormányfő aztán nem sokat habozott, és követve a szlovák külügyminiszter meakulpázását, a Twitterén reagálva leszögezte: "Szlovákia álláspontja Ukrajna területi egységével összefüggésben mindig is egyértelmű volt. A nemzetközi jogok betartására feltétlenül szükség van. Bocsánatot kértek minden ukrántól a helytelen reakciómért, ami alááshatta igaz küzdelmüket".

Ez a bocsánatkérés lehet, kissé megkésett, mert Ukrajna második legnagyobb városában, a másfél milliós Harkovban található szlovák konzulátus épületére valaki rápingálta a feliratot, hogy "Szlovákiát Krímre cseréljük". Ezt a falfirkát a Status Quo nevezetű orosz nyelvű ukrajnai lap vette észre. A szomszédos országban azért nem értékelték nagyra a szlovák miniszterelnök viccelődését, mert 2014 az oroszok elfoglalták az addig Ukrajnához tartozó Krím félszigetet, majd a két kelet-ukrajnai megyét (Donyeck és Luganszk) is elszakították az országtól, ahol a mai napig sem csillapodott a konfliktus.

Szlovákiába hétfőn érkezett meg a megrendelt Szputnyik V vakcinák első szállítmánya, kedden pedig az egészségügyi miniszter minden további nélkül engedélyezte a veszélyhelyzeti bevetésüket, miután erre ígéretet tett az oroszoknak. Az oltóanyag titkos beszerzése kormányválsághoz vezetett, ami jelenleg ott tart, hogy minden érintett kormánypárti politikus felsorolja, ki az, akit kipenderítene a kabinetből.

