„Összefogással képesek vagyunk változtatni!” – 150 önkéntes tisztította meg a Tőkési-ágat

Több mint 150 önkéntes indult útnak a hétvégén, hogy megtisztítsa a Csallóköz egyik természeti kincsét, a Tőkési-ágat. Szeptember 19-én Dunatőkésen, Pozsonyeperjesen, Csallóközkürtön, Vásárúton és Vámosfaluban tisztították meg a Tőkési-ág partjait.

A Kukkonia polgári társulás a Green Kukkonia kezdeményezés keretén belül a Tőkési-ág Kistérség, a Dunamenti Ligeterdők Tájvédelmi Körzet és az FCC Environment közreműködésével szombaton regionális szemétszedést szervezett a Tőkési-ág mentén. A Green Kukkonia kezdeményezést tavaly indították el, célja felhívni a figyelmet a környezettudatos életmódra, s arra, hogy mindenki tehet valamit a környezetért, akár szelektálással, újrahasznosítással, minimalizálással. „A járványidőszakban Green Kukkoniás kisvideókat készítettünk, melyeket legfőképp a gyermekeknek szántunk. Különféle témaköröket dolgoztunk fel bennük, így például a hulladékszelektálást, a komposztálást és az újrahasznosítást. Mindenképpen szerettük volna folytatni a tisztítást is. Idén a Csallóköz vizeire esett a választásunk. A Csallóközben mindig is meghatározó szerepe volt a víznek. Az elmúlt időszakban, amikor karanténba került a társadalom, nem volt más kimozdulási lehetőség, csakis a természet állt a rendelkezésünkre, amit sokan ki is használtak. Ezért úgy gondoltuk, az emberek most talán ráébrednek arra, hogy milyen szép helyen élünk, s mennyire fontos a környezetünk védelme” – kezdte Dóka Tímea, a Kukkonia polgári társulás elnöke.

A Tőkési-ág ötös szintű védettséget élvez, így emberi kéz engedély nélkül nem nyúlhat hozzá. Itt él a világ legnagyobb édesvízi szivacskolóniája, emiatt is kiemelt figyelmet érdemel e térség. A Kukkonia PT választása épp a terület egyedisége miatt esett a Tőkési-ágra.

„Felvettük a kapcsolatot a Dunamenti Ligeterdők Tájvédelmi Körzettel, ugyanis a beleegyezésük nélkül nem kezdhettünk volna szemétszedésbe. A víz és a vízpart megtisztítására egyaránt engedélyt kaptunk tőlük. A tisztítás menetét ők felügyelték és koordinálták, így minden a szabályoknak megfelelően zajlott”

– húzta alá Dóka Tímea. A szakemberek jelenléte biztosította az önkéntesek vízre szállási lehetőségét is. A Dunavit Tájvédő Társulat csapata csónakba ült, hogy megtisztítsák a Tőkési-ág egy részét is. Útjuk során megannyi meglepetéssel találták szembe magukat. Bár e térség a környezetvédelem legmagasabb szintjét élvezi, mégis számtalan nyoma akadt az odajáró embereknek. Zsákszámra halászták ki a vízből a szemetet, a műanyagüvegeket, sőt még autógumikat is találtak.

A Kukkonia PT megszólította a Tőkési-ág Kistérséget is, amely összefogja a Tőkési-ág mentén elterülő településeket. Rajtuk keresztül kapcsolódtak be az érintett falvak.

„Fontosnak tartottuk, hogy együttműködéssel valósuljon meg a tisztítás, igyekeztünk az egész kezdeményezést összefogni, egységes marketinget készítettünk, az FCC Environment jóvoltából zsákokkal és kesztyűkkel láttuk el a községeket, továbbá magunkra vállaltuk az összegyűlt szemét elszállításának díját. A megmozdulást a Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség is támogatta. A falvak polgármesterei biztosították helyileg a szervezést, az emberi erőforrásukkal támogatták a kezdeményezést”

„A Tőkési-ág az egyik természeti kincsünk, s egyben örökségünk, melyet meg kell óvnunk. Célunk, hogy erre kellőképp felhívjuk a figyelmet. Ennek hiányában ugyanis könnyen előfordulhat, hogy a mi unokáink már semmit sem fognak látni ebből a csodából. A környezetvédelemnek egyfajta szemléletváltásnak kellene lennie. Otthon kell elkezdenünk a környezettudatos életmódot azzal, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, hogy bevezetjük a komposztáló használatát, s hogy odafigyelünk a minél kevesebb hulladék termelésére. Fontos továbbá, hogy gyermekeinknek megtanítsuk, hogyan kell létezni a természetben. Tudniuk kell, hogy a szemétnek a szemetesben a helye, nem pedig az útszélén, a vízben és így tovább” – szögezte le a Kukkonia PT elnöke.

„Bár a vírus közbeszólt, mégis fontosnak tartottuk, hogy ez évben is megvalósítsuk ezt az akciót. A bekapcsolódó falvak úgy gondolom, látják, mennyire fontos az, amit csinálunk. A következő generációnak meg kell mutatnunk, hogy fontos tisztán tartani és védeni a Tőkési-ágat. A Tőkési-ág ötös védettségi fokozatban van, melyet száz méteres védősáv ölel körbe. Megnövekedett az igény a belföldi túrázásra, kirándulásra, ami sajnos azzal is jár, hogy hulladékot hagynak maguk után az emberek. Ettől függetlenül úgy gondolom, nem annyira vészes a helyzet. Bár van szemét, azért az emberek többsége talán mégis tudatában van annak, hogy milyen kincs is ez”

– mondta el Vavrik Mária, az állami természetvédők képviseletében jelen lévő erdész.

A hatékonyabb munkavégzés céljából két részre osztották a szemétszedést. Amennyiben az időjárás engedi, szeptember 26-án Nyárasdot, Kisudvarnokot, Dunaszerdahelyet és Pódafát célozzák majd meg a tenni akaró emberek. Bár Pódafán nem folyik keresztül a Tőkési-ág, ők is tagjai a Tőkési-ág Kistérségnek, s van egy szép kanálispartjuk, melyet az akción belül szeretnének megtisztítani. A szombati szemétszedésről szintén készült egy videó, ami hűen bizonyítja az esemény sikerességét. A természetet megtisztító akció jó hangulatban telt, fiatalok, idősebbek, sőt kisgyermekes családok is kivették részüket a munkából. A félnapos takarítás alatt összesen 133 zsák, azaz 1,8 tonna szemét gyűlt össze.

A szervezők fő üzenete, hogy igenis mindenki tud tenni a jóért, s összefogással képesek vagyunk változtatni!

