Ősszel jöhet a járvány harmadik hulláma, a minisztérium elmondta, mire számít

A szakértők már kifejtették, mit gondolnak a világjárvány következő támadásával kapcsolatban, most az egészségügyi minisztérium jelezte, mire számítanak a koronavírus harmadik hullámával összefüggésben.

Illusztráció (Fotó: Cséfalvay Á. András)

A szaktárca úgy véli, ősszel beüt a járvány következő hulláma, de az valószínűleg enyhébb lesz a legutóbbinál.

A tárca az aktuális epidemiológiai helyzet függvényében tervezi bevetni a PCR-tesztet és az antigénes teszteket is. A szakértők a települések szennyvizeinek koronavírus koncentrációjának vizsgálatára is nagy hangsúlyt fektetnek. A szennyvíz monitoringozása lehetőséget ad arra, hogy meghatározzák, hol alakulnak ki gócpontok az országban és ahol kiderül, hogy felfutóban van a járvány, ott a tárca PCR teszteket vetne be.

A minisztériuma arra számít, hogy a lakosság oltása szintén segítséget nyújt, aminek köszönhetően fertőzés esetén enyhébb a betegség lefolyása. Szlovákiában eddig összesen 1 209 044-en kapták meg a vakcina első adagját, a másodikat pedig 583 630-an.

(TASR/para)