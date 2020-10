Összeomlás előtt az agrártárca? Pedig már Mičovský csapatát erősíti az agrárkamarás Patasi Ilona is

Bajban van az agrártárca vezetője. Ján Mičovský még csak fél éve irányítja a mezőgazdasági minisztériumot, de több irányból érik támadások. A kormányfő beavatkozása is kilátásban van.

Fotó: tasr

Tanácsadói közül már néhányan otthagyták Mičovskýt és a mezőgazdászok egy nyílt levélben fordultak a kormányfőhöz, Igor Matovičhoz, hogy nézzen rá az agrártárca működésére. A Nový Čas arra volt kíváncsi, mi a fő baj.

A fél éve kinevezett miniszternek eddig már hat szakértő fordított hátat, és az ágazatban dolgozók arra figyelmeztették a múlt héten a miniszterelnököt, hogy a tárca kritikus helyzetbe került. Szerintük az a legnagyobb baj, hogy Mičovský úgy tervezi felhasználni az EU-s pénzeket, hogy nem vesz tudomást az agrár-élelmiszeripari ágazatról. A mezőgazdászoknak ad igazat Simon Zsolt, korábbi miniszter is. "Az élelmiszerágazat kifejezés elő sem fordul a tervezetekben, és ha nem lesz feldolgozóiparunk, akkor csak alapanyagot fogunk előállítani, amit aztán külföldre vihetünk ki, ahol azt feldolgozzák és magasabb hozzáadott értéken vásárolhatjuk vissza." - magyarázta az exminiszter.

Mičovský azzal védekezik, hogy minden uniós eszközt felhasznál a tárcája problémáinak rendezésére, beleértve az élelmiszeripart is, az erdőgazdálkodást valamint a tárca alá tartozó szervezeti egységek digitalizációját is. A tanácsadói testületével kapcsolatban is nyugtatgat a miniszter, azt állítja,

új szakemberek érkeztek a tárcához, köztük október elejétől Patasi Ilona, a Szlovák Agrárkamara elnöke is.

Matovič tud a problémákról, és a miniszterét egy szélsőségesen jóindulatú embernek tartja. Találkozni is szeretne mindenkivel, aki faképnél hagyta a tárca irányítóját, hogy több szemponttal ismerkedhessen meg - legalábbis erről nyilatkozott a kormányfő még szeptemberben. De eddig még nem szakított időt erre a feladatra.

A miniszterelnök úr még nem látogatta meg a miniszter urat - nyilatkozta a szaktárca szóvivője. De úgy hírlik, ezen a héten sor kerülhet erre a találkozóra.

Simon úgy véli, összeomlás előtt áll a mezőgazdasűági tárca, amiért a minisztérium korábbi két vezetője tehet. Hozzátette, Mičovskýnak hat hónap állt a rendelkezésére, hogy képbe kerüljön. Azok az emberek, akik értik a tárca előtt álló kihívásokat, egymás után távoznak és a miniszter a felelős azért, hogy kik dolgoznak a tárcánál.

(cas.sk)