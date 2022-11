Összeomlott az Antonyivszkij híd, az oroszok egy fontos stratégiai pontja Herszon városánál

Az hidat már korábban megrongálták az ukrán lövedékek, amelyekkel a kijevi csapatok megpróbálták megnehezíteni az orosz erők ellátását a Dnyeper nyugati partján.

A legközelebbi híd, amely átvezet a Dnyeperen, több mint 70 kilométerre található Herszontól.

Mint ismert, Moszkva kivonja csapatait a herszoni régióból, amelyek aztán a Dnyeper bal partján kialakított állásokat foglalják el.

#Russian propagandist Kots indirectly confirmed the blast of the #Antonivka Road Bridge by the occupiers. pic.twitter.com/2TMdP2Ci0Z