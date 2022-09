„Összepakolva, szevasztok!” – így búcsúzik Sulík a miniszteri széktől (FOTÓ)

Kedden Zuzana Čaputová államfő kinevezte az új gazdaságügyi minisztert, így nem maradt más hátra, mint hogy a legköszönő tárcavezető, Richard Sulík szedje a sátorfáját, és átadja a miniszteri irodát az utódjának.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök kedden az elnöki palotában elfogadta Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter lemondását. Posztját Karel Hirman veszi át.

Sulík kedden délelőtt megörökítette az utolsó perceit a miniszteri irodában. „Összepakolva, szevasztok!” – ezt a címet adta a közösségi oldalán megosztott fotónak, amely alapján úgy tűnik, az SaS elnöke vidáman csukta be maga mögött az ajtót.

„Nem hagyom félbe a munkát, becsületesen elvégeztem mindent, amit a pénzügyminiszter támogatása nélkül is lehetett. Konstruktív ellenzék leszünk a parlamentben, és mint mindig, most is álljuk a szavunkat” – fűzte hozzá.

A leköszönő gazdasági miniszter azt ígéri, folyamatosan beszámol mindenről, amit a tárcának a vezetése alatt sikerült elérnie.

Az SaS miniszterei azt követően nyújtották be a lemondásukat, hogy nem teljesült Igor Matovič OĽaNO-elnök pénzügyminiszteri posztról való távozására vonatkozó követelése. A koalíciós válság Matovič és Richard Sulík SaS-elnök folyamatos konfliktusai miatt éleződött ki.

Sulík, valamint Branislav Gröhling és Mária Kolíková visszatér a parlamentbe, képviselőként folytatják. Eduard Heger kisebbségi kormányának nincs meg a parlamenti többsége.



(FB/TASR/para)