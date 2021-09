Őszi Kulturális Napok Párkányban

Kilencedik alkalommal kerül megrendezésre Párkányban az Őszi kulturális napok rendezvénysorozata, a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás szervezésében, a párkányi városi művelődési központ társrendezésével. A műsorban a hazai, magyarországi és lengyelországi néptánc, népzene és világzene jeles előadói kapnak teret.

Fotó: TASR

2021. szeptember 5; 19,00 óra – Városi művelődési központ

Csallóközi gála - A Csallóközi Néptáncegyüttes műsora

A Csallóközi Néptáncegyüttes több mint hatvan évvel ezelőtt alakult, 1960-tól Dunaszerdahelyen működik. Az együttesnek olyan neves művészeti vezetői, koreográfusai voltak, mint Quittner János, Dudek Ferenc és Brandl Ferenc. 2014 februárjától Oláh Attila és Kovács Anita vezeti az együttest.

2021. szeptember 19; 19,00 óra – Városi művelődési központ

Korene-Gyökerek-Roots - A Pressburger Klezmer Band jubileumi (25) koncertje

A 25 éves PREßBURGER KLEZMER BAND az európai world music jeles képviselője. „Gyökerek“ c. műsorával ünnepli negyedszázados fennállását négy szlovákiai városban rendezett koncertsorozatával. Műsorukban tradicionális klezmer táncok és jiddis dalok feldolgozásai szerepelnek.

2021. október 17; 19,00 óra – Városi művelődési központ

A Bazseva zenekar és Paár Julcsi koncertje

A Bazseva zenekar azzal a céllal alakult, hogy megmutassa, a magyar népzene sosem mehet ki a divatból. Megunhatatlan, mint a hazaérkezés. A tagok Budapesten és környékén élő fiatalok, akiket összeköt a magyar népzene iránti szeretet és a folklorisztikus hagyományok tisztelete. Mindnyájuk életének központi eleme a zene, tanulják, tanítják, hallgatják és játsszák. Archív felvételek alapján dolgoznak, és annak „őserejét” próbálják továbbközvetíteni az urbanizált valóságba, hiszen a magyar népzenének vitathatatlan létjogosultsága van a városokban is.

A zenekar tagja: Nyitrai Tamás-hegedű, Szabó Dániel-cimbalom, Papp Endre-brácsa, Bognár András-nagybőgő

Állandó vendégeink: Paár Julianna-ének, Mihó Attila-hegedű

2021. október 24; 19,00 óra -– Városi művelődési központ

A VOLOSI együttes világzenei koncertje

A lengyel VOŁOSI együttes egy teljesen ellenállhatatlan kombinációt teremtve haladja meg a zenei és földrajzi határokat. Az öt katowicei zenésznek sikerült egyedi és eredeti zenei stílust teremtenie. A vonós hangszerek határainak túllépésével olyan zenét hoznak létre, amely a Kárpátok zenei hagyományaiból táplálkozik, ugyanakkor magában hordozza a jazz-improvizáció rockenergiáját és az érzelmi tartalmak teljes lendületét. Egyedülállóan friss és eredeti alkotás - igazi csemege a világzene szerelmeseinek.

2021. október 31, 19,00 óra – Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola koncertterme

Trio Squelini&Csókás Zsolt

Az etno-jazzt és kortárs kamarazenét játszó, különleges hangszer-összeállítású Trió Squelini zenészei különböző felállásokban évek óta muzsikálnak együtt, és számtalan lemezen szerepeltek már közösen. A Trio Squelini formációjukkal 2014-ben Campiello/Terecske címmel lemezt készítettek, és ennek megjelenése óta rendszeresen koncertező csapattá váltak. A trió szívesen hív egy-egy koncertjére vendéget is, így műsoruk izgalmas árnyalatokban tárul elénk. Ezúttal Csókás Zsolt gitáros lesz a vendégük, aki a formáció 2020-ban megjelent, Live in Venice című lemezén is közreműködött.

A formáció tagjai:

Szőke Szabolcs - gadulka, array mbira

Szalai Péter - cajon, cajonito, kalimba, basszus-kalimba, frame drum, aquaphone, kis ütőhangszerek

Váczi Dániel - szopranino- és altszaxofon, kalimba, aquaphone

Csókás Zsolt – akusztikus gitár

