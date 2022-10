Őszi vásár a Nyárasdi AGROCENTRUM-ban!

Virághagymák, dughagymák, krizantémok, virágzó évelők, konténeres bogyós gyümölcsök, csemegeszőlők, fűszernövények, virágcserepek, speciális földkeverékek – ezekkel nyílt meg nálunk az őszi vásár. A választék több, mint pazar, jöjjön és győződjön meg róla!

Holland virághagymákból a jól bevált közkedvelt fajták mellett teljesen új fajták is kaphatók. Önök már láttak rózsaszín nárciszt? Én még eddig nem, de most ez is szerepel kínálatunkban, több árnyalatban is. Nagyon szép! Az idei ősz slágere a díszhagyma, vagy 11 változatából válogathat nálunk.

Most ültessen friss hagymáinkból, s már a tél végétől gyönyörködhet a virágözönben akár május végéig!

Kaphatók már az áttelelő fokhagymák és dughagymák is, több fajta - ajánlom szíves figyelmükbe! Kora tavasszal jól jön a friss vitamin a kertből.

Feltöltöttük a bogyós gyümölcsök készleteit. Fehér és fekete szederfa több változatban, ribiszkék, egresek, futószedrek, homoktövis, kiwi, fügék, málnák, arónia, som, mogyoró – mind, mind gazdag fajtaválasztékban várják Önöket.

Áfonyákban is nagyon jók vagyunk. Nem mindennapi a kínálatunk kanadai áfonyákból, kamcsatkai áfonyákból, de mézalmácskából (muchovník) és vörös áfonyákból is. Egész fajtasort állíthat össze belőlük, és így júniustól egészen a fagyokig élvezheti a család a vitamindús termést. Természetesen talál nálunk speciális földkeveréket és tápot is, amik garantálják a sikeres termesztést.

A bogyósokból több olyan fajtát kínálunk, amelyek kis termetűek és edényben, balkonon, vagy teraszon is megteremnek. Ilyen pl. a Mojo Berry szederfa, Little Black Prince futószeder, a Jantar többször termő sárga málna, a Sweet Sunshine többszörtermő piros málna és mások.

Csemegeszőlőkből több, mint 130 fajta közül válogathat kedvére.

Szokták kérdezni tőlem, hogy melyik a legfinomabb szőlőnk? – Ez bizony fogas kérdés, hiszen a maga módján mindegyik finom. Fontos viszont, hogy jó napjárásba ültessék és ültetés előtt jól betrágyázzák.

Ahogy Boris Rebrik is mondta nemrég kecskeméti talákozásunk alkalmával: "Mindenki maga döntse el, milyen szőlő terem meg nála a legjobban. Ültesse el a kiválasztott fajtát, ha nem jó, cserélje ki, ültessen helyette másikat."

Premium rezisztens szőlőinket jóval kevesebbet kell permetezni. Szuper jó, különleges fajták tartoznak ide, mint az Alvika, Dašunia, Faeton, Gala, Ruta, Viking és társaik. Normális évben 3-4 permetezéssel meg lehet őket védeni.

Vannak viszont kiváló rezisztens fajtáink is, mint a magnélküli Vénusz és továbbá a Suzy, Pölöskei muskotály, Néró, Bulgár Rezi, Moldova.

Már megnyitottuk webáruházunkban a szabadgyökerű gyümölcsfák előrendelését! A fajtákat fokozatosan töltjük fel.

Ha biztos akar lenni az őszi ültetésben, már most rendelje meg a csemetéket!

Vagy 330 fajta szerepel kínálatunkban. Almákból a hagyományos termetűek mellett alacsony, M9-es alanyon is nagy a választék, de kínálunk oszloposakat is, amelyek kevés helyet igényelnek és nem kell sokat permetezni őket.

Körték, szilvák, meggyek, cseresznyék, őszibarackok, kajszik – mindegyikből gazdag a választék, csakúgy, mint japán körtéből, mandulából, birsből, ringlóból, nektarinból, naspolyából.

Alacsony termetű fákat talál nálunk körtéből, cseresznyéből, meggyből, sárgabarackból, szilvából is. Ezekből a fajtákból szintén kínálunk oszloposakat is.

Mielőtt elindulnak hozzánk azt javaslom, nézzék át weboldalunkat. Ott sok-sok információt találnak a fajtáinkról, ami megkönnyíti a választást.

Tegyék széppé környezetetüket virágainkkal, díszhagymáinkkal! Ültessenek termékeinkből családjuk örömére és egészségére!

Látogassanak el nyárasdi árudánkba, keressék fel weboldalunkat!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

(PR-cikk)