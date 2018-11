Őt jelöli a Bírói Tanács az EU Törvényszékének tagságára

A jelöltséget hétfőn szavazta meg a Bírói Tanács titkos szavazással, amelyen a 15 jelenlévőből 10-en szavaztak Kučerára. A jelöltséget a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Az Európai Unió Törvényszékének bírói posztjáért Kučerán kívül Ján Mazák, az Alkotmánybíróság volt elnöke is indult. Mindketten részt vettek a januári jelöltválasztáson is. Kučera akkor egy szavazatot kapott, és így harmadik lett. Mazák a hétfői szavazáson öt szavazatot kapott, ahogy öten szavaztak ellene is.

Kučerát a Szlovák Ügyvédi Kamara és a Jegyzői kamara jelölte a bírói posztra, Mazákot pedig Jozef Vozár, a Bírói Tanács tagja. A jelöltek meghallgatáson vettek részt, amely során bemutatták az eddigi szakmai tevékenységüket, valamint a francia nyelvtudásukat. Az ülésen Juraj Sopoliga bíró leveléről is szó esett, aki levelében nyíltan kritizálja Mazákot.

Miután a parlament is jóváhagyta a jelöltségét, Kučera sorban a negyedik szlovák lesz, akit az EU egyik legfontosabb bírói pozíciójára jelölnek. Az előző jelöltek – Mária Patakyová, Radoslav Procházka és Ivan Rumana – nem feleltek meg az Európai Unió Tanácsa brüsszeli bizottságának. A kormány júniusban úgy döntött, hogy törli Ivan Rumana jelöltségét az Európai Unió Törvényszékének bírói posztjára. A bírói posztot Szlovákiának már 2016 szeptemberében be kellett volna töltenie.

TASR