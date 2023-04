Öt városban megszűnik a szülészet, van, ahol 50 percet is kell majd utazniuk a terhes nőknek

A jövő évtől jelentősen változik a kórházhálózat Szlovákiában, ami azt eredményezheti, hogy egyes komplikáltabb beavatkozásokért a pácienseknek utazniuk kell majd. Öt városban megszüntetik a szülészetet, a terhes nők így a környező városokra lesznek utalva. A szakértők egyetértenek a javaslattal, ugyanakkor beismerik, hogy a nagyobb távolságok komplikációkat okozhatnak – írja a TV Noviny.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az egészségügyi minisztérium jövőre indítja el a kórházreformot, az első komolyabb változást pedig a terhes nők érzik majd meg. Öt városban, Partizánskén, Sninán, Nagyrőcén, Myjaván és Királyhelmecen ugyanis megszüntetik a szülészetet. Az ezekben a városokban, illetve környékükön élő nőknek így másik kórházat kell majd felkeresniük, egyes esetekben viszont a legközelebbi akár 50 percnyire is lehet.

A minisztérium szerint a változás célja, hogy növeljék az anya és az újszülött biztonságát. „Az EU standardja legalább 1200 szülés évente egy kórházban. A mi rendeletünk legalább évi 800 szülést ír elő egy kórházra” – nyilatkozta Petra Lániková, a minisztérium szóvivője. A kórházhálózat optimalizálásával a felére csökkentették a szülések számát, így egy szülészet csak akkor működhet, ha egy évben legalább 400 szülést vezényelnek le ott. A szóvivő szerint minél kevesebb műveletet tudhat maga mögött a kórház, annál kevesebb tapasztalattal rendelkezik a személyzet a szülés során fellépő komplikációk terén.

Jozef Záhumenský nőgyógyász is egyetért ezzel. Mint mondja, általánosságban bizonyított, hogy ha egy szülészeten kevesebb mint 500 szülést vezényelnek le, nagyobb a kedvezőtlen szülés, az elhalálozás, valamint az újszülött súlyos egészségkárosodásának a kockázata. Martin Vlachynský, az INESS egészségügyi elemzője is úgy gondolja, hogy mint minden szakmában, az egészségügyben is érvényes, hogy az elegendő ismétlés elengedhetetlen a minőség fenntartásához.

A kórházba való utazás viszont más kérdés, ugyanis egyes esetekben a terhes nőknek hosszabb utat kell majd megtenniük. Például Snináról 50 percig tart az út Nagymihályba, Myjaváról Pöstyénbe pedig 45 percig. Záhumenský szerint számos tanulmány készült már, amelyben azt vizsgálták, hogy az orvosi ellátástól milyen távolság az optimális. Szerinte 45 perc felett fennáll a kockázata annak, hogy a terhes nők nem érnek időben a szülészetre, és már útközben világra hozzák gyermeküket. Ezért szerinte az ideális utazási idő 30 percen belül van.

Vlachynský ugyanakkor felhívja rá a figyelmet, hogy ez régiótól is függ, például, hogy van-e a közelben autópálya, elérhető-e a helikopterrendszer, mennyire összetett a közlekedés, illetve milyen sűrűségű a népesség. Így tehát nem jelenthető ki egyértelműen, hogy az 50 perc sok-e vagy kevés. Kitér továbbá arra is, hogy az egészségügyi ellátás minősége már nem olyan, mint 30 évvel ezelőtt.

Az egészségügyi minisztérium nem fejtette ki véleményét azzal kapcsolatban, hogy a szülések esetében kockázatosnak tartja-e az 50 perces utat. Michal Palkovič, a tárca államtitkára azzal védi az újítást, hogy a kórházreform keretén belül mindössze a páciensek 6 százalékát kell majd átcsoportosítani.



(tvnoviny.sk)